Dest voelt zich niet veilig in Qatar en verlaat trainingskamp Ajax

Sergiño Dest heeft het trainingskamp van Ajax in Qatar verlaten, zo laat de club weten. De Amerikaans international voelt zich niet comfortabel in Doha. Hij is donderdagochtend op het vliegtuig gestapt naar Amsterdam. De rechtsback sluit in Nederland aan bij Jong Ajax. "Ajax begrijpt zijn verzoek en heeft er gehoor aan gegeven", zo is te lezen op de clubwebsite.

Dest voelt zich niet op zijn gemak in Qatar door de politieke spanningen tussen Iran en Verenigde Staten. Hij is op eigen verzoek op het vliegtuig gestapt naar Nederland. De Ajax-selectie maakt het trainingskamp in Doha wel gewoon af. De Amsterdammers komen donderdagmiddag in actie tegen KAS Eupen, terwijl aanstaande zaterdag nog een oefenduel met Club Brugge op het programma staat.

Waar onder meer Ajax, PSV en Bayern München hun trainingskamp afwerken in Doha, heeft de Amerikaanse voetbalbond onlangs een streep gezet door hun oefentrip naar Qatar. De bond liet weten dat het besluit is genomen vanwege de onrust die is ontstaan in het Midden-Oosten na de dood van de Iraanse generaal Qasem Suleimani. Na de raketaanval op het internationale vliegveld van Bagdad, waarbij minstens acht doden vielen, kondigde de Iraanse regerening een wraakactie aan. De Amerikaanse voetbalbond acht het derhalve onverstandig om het geplande trainingskamp in Qatar doorgang te laten vinden.