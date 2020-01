Liverpool stuurt aankoop uit 2015 met 0 speelminuten terug naar Brazilië

Allan Rodrigues de Souza, kortweg Allan, mag zich voortaan speler van Atlético Mineiro noemen. De 22-jarige middenvelder tekende een contract tot het einde van 2023. Allan, een voormalig jeugdinternational van Brazilië, stond sinds 2015 onder contract bij Liverpool, maar een definitieve doorbraak bij the Reds bleef ondanks de hoge verwachtingen uit.

Allan doorliep de jeugdafdeling van Internacional, voordat de middenvelder in 2015 de overstap maakte richting Liverpool. Scouts van de Engelsen zagen hem schitteren op de Frenz International Cup in Indonesië en Maleisië, waarna de Braziliaan voor 600.000 euro naar Liverpool werd gehaald. Al snel volgde een hele serie aan verhuurperiodes elders, omdat speeltijd in de hoofdmacht geen optie bleek te zijn.

????? ALLAN É GALO DOIDO! O #Galo confirma a contratação do meio-campista Allan, junto ao Liverpool, da Inglaterra. Destaque no Brasileirão 2019 pelo alto número de passes certos, o jogador assina com o Atlético até dezembro de 2023. pic.twitter.com/H9tKoim6lE — Atlético (@Atletico) January 9, 2020

De jonge middenvelder werd de laatste jaren uitgeleend aan onder meer Sint-Truiden, Hertha BSC en Eintracht Frankfurt. In het afgelopen jaar stuurde Liverpool Allan tijdelijk richting Fluminense. Daar viel hij op door uit te groeien tot de speler met de meeste correcte passes in de Braziliaanse Série A. Bij Mineiro gaat Allan proberen om zijn nog prille loopbaan nieuw leven in te blazen.