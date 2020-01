Donderdag, 9 Januari 2020

Sparta verdient stevig bedrag aan transfer Veldwijk

Aston Villa is in de markt voor Jay Rodriguez, aanvaller van Burnley. De club zoekt een extra aanvaller nu recordaankoop Wesley dit seizoen niet meer in actie kan komen door een zware blessure. (The Sun)

De Graafschap hoopt nog altijd op de komst van een nieuwe spits. ADO Den Haag-aanvaller Michiel Kramer en Elia Soriano van VVV-Venlo zijn in beeld. (De Gelderlander)

Sparta Rotterdam ziet Lars Veldwijk naar Jeonbuk Hyundai vertrekken. De Zuid-Koreaanse club betaalt 350.000 euro voor de spits, wiens contract op Het Kasteel na dit seizoen afliep. (Algemeen Dagblad)

In de zoektocht naar een opvolger voor Veldwijk is Sparta uitgekomen in de Keuken Kampioen Divisie. MVV-topscorer Anthony van den Hurk staat hoog op het lijstje van technisch directeur Henk van Stee. (Algemeen Dagblad)

Krzysztof Piatek is bij Tottenham Hotspur in beeld als vervanger van Harry Kane. AC Milan wil de Poolse spits verkopen voor 35 miljoen euro, terwijl the Spurs hem liever willen huren. (The Guardian)