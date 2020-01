PSV uit zorgen bij Qatar Airways: ‘Gelukkig hebben we nog een paar dagen'

Er is bij PSV zorg over de terugreis vanuit Qatar richting Nederland later deze week. De Eindhovense club heeft de zorgen inmiddels kenbaar gemaakt bij Qatar Airways. Vanwege de raketaanvallen van Iran op Amerikaanse bases hebben bijna alle erkende luchtvaartmaatschappijen besloten om het luchtruim boven Irak en Iran te mijden. Qatar Airways vliegt echter nog steeds wel via voornoemde landen terug richting Europa.

Het probleem van Qatar Airways is echter dat er geen mogelijkheid is om het conflictgebied te vermijden. Qatar heeft een zeer slechte relatie met verschillende Arabische buurlanden, waardoor het luchtruim van Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte niet te gebruiken is voor de door PSV gebruikte luchtvaartmaatschappij. De alternatieve route gaat door Saudi-Arabië en Egypte, waardoor er mogelijk problemen ontstaan voor PSV wat betreft de terugreis.

"Dat heb ik ook begrepen", vertelt algemeen directeur Toon Gerbrands aan De Telegraaf, vlak voordat hij met Qatar Airways de selectie van PSV achterna reist. "Het is een situatie die we nauwlettend volgen. We hebben contact opgenomen met Qatar Airways over hoe zij hiermee omgaan. Zij hebben aangegeven dat Qatar Airways hierover later met een statement zal komen. Dat wil ik eerst afwachten." Op de burelen van PSV wordt de situatie in de Golfregio ook op de voet gevolgd. "En dan gaan we nadenken over hoe wij als PSV met de situatie omgaan en wat wijsheid is. Gelukkig hebben we nog een paar dagen, voordat de selectie terug moet reizen."

PSV nam onlangs al contact op met het Ministerie van Buitenlandse zaken om de veiligheidsrisico’s te bespreken, naar aanleiding van de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani. Men kreeg toen te horen dat er geen verhoogd risico was voor Qatar. "Deze reisadviezen volgen we blind", aldus Gerbrands. Ajax, dat ook in Doha verblijft, heeft al een en ander aangepast. De Amsterdammers meden het luchtruim van Irak en Iran en vlogen met een tussenstop in Cyprus door naar Qatar. Voor de terugreis staat dezelfde route op het programma.