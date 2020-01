‘Norwich zet Ajax voor het blok met interesse in verhuurd talent’

Norwich City heeft zich bij Ajax gemeld voor Sven Botman, zo meldt De Telegraaf. De negentienjarige centrumverdediger wordt dit seizoen verhuurd aan sc Heerenveen, waar hij een goede indruk heeft achtergelaten in de eerste seizoenshelft. De hekkensluiter van de Premier League wil het talent per direct overnemen van Ajax, waar zijn contract doorloopt tot medio 2022.

Door de interesse vanuit Engeland moet Ajax eerder dan gepland een besluit nemen over de toekomst van Botman. Directeur spelerszaken Marc Overmars was deze jaargang voornemens om de ontwikkeling van de verdediger op de voet te volgen, om daarna te beoordelen of hij goed genoeg is voor het eerste elftal van de Amsterdammers. Eind vorig jaar bezocht Overmars samen met hoofdscout Henk Veldmate nog het duel tussen Heerenveen en Willem II om Botman in actie te zien.

Nu Norwich City concreet is voor Botman, zal hij willen weten wat de plannen van Ajax met hem zijn en of hoofdtrainer Erik ten Hag het in hem ziet zitten. Volgens de krant kan de club niet de hoofdprijs vragen voor de verdediger, die bij Ajax nog een jeugdcontract heeft. Bij de Engelse degradatiekandidaat zou een veel lucratievere en langere verbintenis voor hem klaarliggen. Botman mag zich dit seizoen vaste basisspeler noemen in Friesland en kwam in achttien competitiewedstrijden tot twee doelpunten en vier assists.

Botman, die momenteel met Heerenveen op trainingskamp is in Spanje ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft, gaf in december nog aan dat hij aan het einde van het seizoen samen met Ajax tot een conclusie hoopt te komen. “Wie weet wat dat gaat worden, het is nog ver weg”, zei hij tegen Omrop Fryslân. "Ik speel alles en het gaat op zich best goed. Ik ben deze verhuurperiode aangegaan voor mezelf, maar ook om me bij Ajax meer in de picture te zetten. Of het doel terugkeren bij Ajax is? Ja. We zullen zien."