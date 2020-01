Bod van 65 miljoen euro uit Engeland op Arek Milik

De mogelijke opvolger van Lars Veldwijk loopt rond in de Keuken Kampioen Divisie. Sparta Rotterdam heeft zijn oog laten vallen op MVV-spits Anthony van den Hurk en hoopt spoedig tot een akkoord te komen. (De Limburger)

Hertha BSC gaat niet een derde bod uitbrengen op Lucas Tousart. Olympique Lyon moet nu bepalen of men het tweede bod van 25 miljoen euro op de defensieve middenvelder accepteert of niet. (France Football)

(Sky Italia)

Napoli is momenteel met de aanvaller in gesprek over het verlengen van zijn medio 2021 aflopende contract.