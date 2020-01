Assist van Anwar El Ghazi blijkt niet genoeg voor stunt in EFL Cup

Een spannende wedstrijd tussen Leicester City en Aston Villa in het kader van de EFL Cup is woensdagavond geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Anwar El Ghazi gaf in de eerste helft een fraaie assist op Frédéric Guilbert, maar het bleek niet genoeg voor een stunt. Invaller Kelechi Iheanacho voorkwam een kwartier voor tijd namelijk dat Leicester met lege handen achter bleef. Op 28 januari volgt de return.

Leicester begon sterk aan de wedstrijd en had in de eerste twintig minuten al twee keer kunnen scoren. Jamie Vardy was het eindstation van beide aanvallen, maar de spits werd twee keer afgestopt door doelman Ørjan Nyland. In de 28ste minuut was het aan de andere kant direct raak. Anwar El Ghazi brak door over de linkerflank en gaf een feilloze voorzet op Frédéric Guilbert, die de bal makkelijk kon binnenlopen: 0-1.

Na de openingstreffer werd Aston Villa sterker en had het vlak voor rust een enorme mogelijkheid om de score te vergroten. Jack Grealish legde een vrije trap prachtig op het hoofd van Ezri Konsa, die pech had dat zijn inzet via de lat terug het veld in kwam. Leicester bleef daardoor in leven en ging na rust nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker.

Youri Tielemans bereikte vlak na rust bijna Vardy in gevaarlijke positie, maar opnieuw was Nyland een sta-in-de-weg. Even later brak James Maddison zeer kansrijk door. De nummer tien van Leicester dolde Kortney Hause met een panna, maar schoot vervolgens recht op de Noorse doelman van Villa. Dom balverlies van Douglas Luiz leidde in de 75ste minuut alsnog de gelijkmaker van Leicester in. Vardy bereikte invaller Kelechi Iheanacho, die kiezelhard raak schoot: 1-1. Vardy had in de slotfase een goede kans op de winnende treffer, maar mikte net naast.