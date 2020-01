‘Renato Tapia verlaat Feyenoord voor avontuur in Schotland’

De wegen van Renato Tapia en Feyenoord scheiden mogelijk nog deze maand. Voetbal International meldt woensdagavond dat de middenvelder van de Rotterdamse club nadrukkelijk in de belangstelling van Celtic staat. Ook aartsrivaal Rangers FC zou de winterse komst van de 25-jarige Peruviaan overwegen.

Tapia werd eerder in verband gebracht met onder meer Boca Juniors en Real Betis. Het contract van de middenvelder met Feyenoord loopt aan het einde van het seizoen af en de winterse transferperiode is voor de clubleiding dan ook de laatste kans om nog iets aan de Peruviaans international te kunnen verdienen.

Feyenoord nam Tapia medio 2016 voor anderhalf miljoen euro over van FC Twente. Hij slaagde er niet in om een vaste waarde in De Kuip te worden en vorig seizoen werd hij in de tweede seizoenshelft verhuurd aan Willem II. Na een sterke indruk op de Copa América leek een zomerse transfer voor de hand te liggen, maar om uiteenlopende redenen bleef hij toch.

Onder Jaap Stam had Tapia een basisplaats, maar na het vertrek van de oefenmeester daalde zijn speeltijd in de hoofdmacht. Dick Advocaat maakt andere keuzes en Tapia staat dan ook zelf ook open voor een transfer.