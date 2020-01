Pardew laat zich direct gelden bij ADO: ‘Met je f*cking Hollywood-vrouw...’

Met Alan Pardew heeft ADO Den Haag een trainer binnengehaald die niet schroomt om zich verbaal te uiten. De Engelse oefenmeester, die onlangs aan de slag ging bij de Eredivisionist als opvolger van Alfons Groenendijk, laat zich op het trainingskamp in Spanje flink gelden, zo blijkt uit beelden die FOX Sports publiceert.

Pardew was woensdagmiddag op de training blijkbaar niet onder de indruk van de werkhouding van de spelers van ADO Den Haag. "Kom op! We zijn hier niet om te rusten, we zijn hier om te werken!", schreeuwt de Brit naar zijn spelers. "Je hebt dan misschien wel een f*cking Hollywood-vrouw, maar je moet gewoon werken!"

Overigens vertaalt FOX Sports de uitspraak van Pardew in de ondertiteling als 'Hollywood-leven' in plaats van 'vrouw', wat erop duidt dat de Engelsman volgens de tv-zender life in plaats van wife zei. Op de door FOX Sports gepubliceerde beelden is echter duidelijk hoorbaar dat Pardew het heeft over Hollywood wife.

Mogelijk doelt Pardew met zijn uitlating op proefspeler Jordan Spence, die een relatie heeft met Hollywood-ster Naomi Scott. "Ik houd niet per se van harde woorden, maar soms moet je een statement maken over de intentie van het team. We staan tweede van onder", reageert Pardew later voor de camera van FOX Sports. "Er is geen ruimte om ons illusies te maken als: 'Alles komt goed, we hebben een nieuwe trainer.' Nee, we moeten hard werken."

Toch is Pardew niet ontevreden over zijn eerste week bij ADO. "Het team begint te begrijpen hoe ik dingen wil hebben. De reactie van de groep is uitstekend en dat is het belangrijkste voor een manager. Het is moeilijk voor spelers om een nieuwe trainer te krijgen tijdens het seizoen. Ze moeten zich snel aanpassen aan mijn stem en manieren, de dingen die ik verwacht. Ik moet zeggen dat de reactie van de spelers first class is, van elke speler."

Aanvoerder Aaron Meijers maakt zich in ieder geval niet druk om de uitlatingen van zijn nieuwe trainer. "Er zit natuurlijk wel wat in: we zijn hier om keihard te werken, en dat doen we ook", zegt de linksback. "Hij zegt waar het op staat, wat-ie ziet en wat-ie vindt. Dat waren we al wel een beetje gewend, maar hij brengt wel andere dingen met zich mee vanuit Engeland, dus er zijn wel wat dingen anders."