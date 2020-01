Steun voor woedende Balotelli: Lazio krijgt geldboete vanwege racisme

De Italiaanse voetbalbond (FIGC) heeft Lazio een boete van 20.000 euro opgelegd vanwege racistisch gedrag van zijn supporters. De straf wordt opgelegd naar aanleiding van racistische spreekkoren vanaf de tribune jegens Brescia-spits Mario Balotelli in het Serie A-duel van afgelopen zondag.

De wedstrijd, die door Lazio met 1-2 werd gewonnen, werd in de eerste helft korte tijd stilgelegd, nadat Balotelli zich racistisch bejegend voelde door de aanwezige uitsupporters van Lazio. Met de geldboete is de kous niet af voor de Serie A-club. De tuchtcommissie van de FIGC vraagt Lazio om mee te werken aan het politieonderzoek om de verantwoordelijke supporters op te sporen. Als duidelijk wordt wie de daders zijn, zal de tuchtcommissie mogelijk individuele straffen opleggen.

Direct na afloop van het duel sprak Balotelli op Instagram de supporters van Lazio toe. "Het verlies van vandaag doet pijn, maar we komen sterker terug en zijn op de goede weg. Aan de Lazio-fans die vandaag in het stadion waren: schaam jullie!", schreef de spits op het platform. Balotelli begeleidt zijn post op het sociale medium met de hashtag #saynotoracism.

Het is niet voor het eerst in zijn carrière dat Balotelli het slachtoffer is van racisme tijdens een wedstrijd. In november werd hij in het uitduel met Hellas Verona nog racistisch bejegend door een deel van het thuisploeg. Hij schoot vervolgens uit frustratie de bal het publiek in, waarna hij van het veld liep en richting de kleedkamer ging. Ploeggenoten van Balotteli zorgden er uiteindelijk voor dat de spits weer ging spelen.