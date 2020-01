Hassane Bandé maakt basisrentree tijdens oefenzege Jong Ajax

Jong Ajax heeft woensdagmiddag een oefenwedstrijd gewonnen van Livingston FC. De talenten uit Amsterdam waren in het Spaanse La Manga, waar zij zich door middel van een trainingskamp voorbereiden op de tweede seizoenshelft, met 1-3 te sterk voor de nummer vijf van de Schotse Premiership.

Hassane Bandé werkt er bij Jong Ajax aan om weer helemaal fit te worden en de Burkinees stond tegen Livingston voor het eerst dit seizoen in de basis. De ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie kwam via Leo Thethani binnen twintig minuten al op voorsprong na een snel genomen vrije trap en via Nicolas Kühn werd het niet veel later ook 0-2.

In de tweede helft nam Scott Robinson met nog een halfuur te gaan de aansluitingstreffer voor zijn rekening, maar dit was niet genoeg voor Livingston om nog langszij te komen. Een dik kwartier voor tijd verzorgde Jasper ter Heide namelijk na een goede aanval de 1-3 en dat bleek ook de eindstand.