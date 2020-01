‘Manchester United is bereid om te wachten op Donny van de Beek’

Manchester United toont serieuze belangstelling in Donny van de Beek, zo bevestigen Voetbal International en het Algemeen Dagblad woensdagmiddag. Eerder op de dag doken al geruchten van ESPN op over de interesse van the Red Devils in de Oranje-international en manager Ole Gunnar Solskjaer zou inzetten op een winterse deal met Ajax.

Voetbal International voegt echter toe dat een tussentijds vertrek van Van de Beek een gecompliceerde zaak gaat worden, daar Ajax geen spelers wil laten vertrekken en de middenvelder zelf ook al heeft laten weten dat hij niet midden in het seizoen de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht wil trekken. Manchester United zou aankomende zomer echter ook toe willen slaan als het niet lukt om deze maand tot een akkoord te komen.

De Engelsen komen daarmee terecht in het vaarwater van Real Madrid, dat afgelopen zomer nadrukkelijk in verband werd gebracht met de komst van Van de Beek. Van een transfer kwam het ondanks een vermeend akkoord tussen speler en club destijds echter niet, waardoor de kans groot is dat de Koninklijke zich opnieuw in de strijd gaat mengen.

Het Algemeen Dagblad schuift Real Madrid nog altijd naar voren als de belangrijkste gegadigde, al wordt het kapitaalkrachtige Manchester United ook genoemd als een club die een ‘serieus tegenbod’ kan doen. Ajax zou inmiddels serieus rekening houden met een vertrek van Van de Beek, die nog vastligt tot medio 2022. De Amsterdammers hopen aankomende zomer al wel direct een vervanger van de middenvelder klaar te hebben staan.