Feyenoord dankt Narsingh en Toornstra voor knappe comeback

Feyenoord heeft woensdagmiddag een knappe oefenzege op TSG Hoffenheim weten te boeken. De Rotterdammers leken in Marbella genoegen te moeten nemen met een nederlaag, nadat de ploeg van trainer Alfred Schreuder een 2-0 voorsprong pakte. In de laatste tien minuten werd deze achterstand dankzij twee doelpunten van Luciano Narsingh en een treffer van Jens Toornstra echter omgebogen in een 2-3 overwinning.

Dick Advocaat kon tegen Hoffenheim naast de langer geblesseerden Rick Karsdorp, Ridgeciano Haps en Sven van Beek ook geen beroep doen op Leroy Fer en zijn basisplaats werd overgenomen door Renato Tapia. Daartegenover stond wel de rentree van Justin Bijlow en de doelman had vroeg in de wedstrijd een goede redding huis op een inzet van Robert Skov. Feyenoord liet zich in deze fase ook in aanvallend opzicht zien via Lutsharel Geertruida en Steven Berghuis, maar zij hadden het vizier niet op scherp staan. Dat gold wel voor Christoph Baumgartner, die de Duitsers na een halfuur spelen op voorsprong zette.

Feyenoord deed daarna via een schot dat maar net voorlangs ging van Luis Sinisterra bijna meteen wat terug. Het gevaar in de laatste minuten voor de rust kwam echter weer van Duitse kant en Skov slaagde er met een vrije trap die rakelings langs het doel van Bijlow ging en een kopbal op de paal net niet in om de voorsprong te verdubbelen. Via Orkun Kökcü was Feyenoord niet lang na de rust opnieuw dicht bij de gelijkmaker, maar hij stuitte op doelman Philipp Pentke.

Advocaat voerde vervolgens zeven wijzigingen door en Hoffenheim leek het duel daarna te beslissen door een van richting veranderd afstandsschot van Sebastian Rudy. Dat was echter buiten Narsingh gerekend, die in de laatste tien minuten als invaller een hoofdrol opeiste. Na geschutter achterin kon hij op aangeven van Sam Larsson eerst voor de aansluitingstreffer zorgen en drie minuten later maakte de aanvaller ook de 2-2. Het slotakkoord was in de laatste minuut van de officiële speeltijd voor Toornstra, die met een fraaie stift de winnende treffer voor zijn rekening nam.