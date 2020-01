Juventus doet na Benatia en Mandzukic opnieuw zaken met Al-Duhail

Kwang-Song Han vervolgt zijn carrière bij Al-Duhail, zo maakt de Qatarese club via de officiële kanalen bekend. De 21-jarige Noord-Koreaanse spits wordt overgenomen van Juventus, dat volgens verschillende Italiaanse media vijf miljoen euro ontvangt. Han is na Medhi Benatia en Mario Mandzukic de derde speler in korte tijd die la Vecchia Signora verruilt voor een dienstverband bij Al-Duhail.

Han kwam al op jonge leeftijd in Italië terecht, bij Cagliari. In de tweede seizoenshelft van 2017/18 deed de Noord-Koreaan voor het eerst van zich spreken tijdens een huurperiode bij Perugia in de Serie B, waarin hij goed was voor zeven doelpunten en drie assists in zeventien officiële wedstrijden. Cagliari haalde hem aanvankelijk terug, maar besloot hem een seizoen later na een halfjaar en zeven duels opnieuw te verhuren aan Perugia.

Juventus raakte overtuigd en besloot Han dit seizoen te huren met een optie tot koop. Met een doelpunt en twee assist in twintig optredens in de Onder-23 van de Italiaanse topclub maakte de drievoudig Noord-Koreaans international geen aanspraak op een kans bij de eerste selectie, al zat hij wel negentig minuten op de reservebank tijdens het uitduel met Lecce. Men heeft desondanks besloten mee te werken aan een overstap naar Al-Duhail.

Allereerst werd daarom de optie tot koop in de huurovereenkomst met Cagliari geactiveerd, die de club uit Sardinië 3,5 miljoen opleverde. Juventus ontvangt op zijn beurt weer een bedrag van vijf miljoen uit Qatar voor Han, die het spoor van Benatia en Mandzukic van Turijn naar Al-Duhail volgt. De Qatarese club telde een jaar geleden acht miljoen neer om Benatia los te weken in Turijn, waarna Mario Mandzukic begin deze maand transfervrij naar het Midden-Oosten vertrok.