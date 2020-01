Bijlow maakt na klein jaar weer minuten in hoofdmacht van Feyenoord

Justin Bijlow verdedigt woensdagmiddag het doel als Feyenoord het tijdens het trainingskamp in Marbella opneemt tegen TSG 1899 Hoffenheim. De 21-jarige doelman liep een jaar geleden een voetblessure op, die hem tot in augustus aan de kant hield. Bijlow stond daardoor op 19 januari 2019 voor het laatst onder de lat in de hoofdmacht van Feyenoord.

De sluitpost keerde tijdens de tweede competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen (1-1) terug in de wedstrijdselectie van Feyenoord, waar Kenneth Vermeer in de eerste seizoenshelft in principe de eerste doelman was. Bijlow keepte in deze jaargang vijf wedstrijden in Jong Feyenoord, tot hij in november een elleboogblessure opliep. Mede door deze blessure kwam Nick Marsman uiteindelijk tot vier optredens, omdat Vermeer in dezelfde tijd afwezig was.

Trainer Dick Advocaat moet verder nog een wijziging in zijn elftal doorvoeren, omdat Leroy Fer kampt met een lichte blessure. Renato Tapia heeft daardoor een basisplaats in het oefenduel met het Hoffenheim van trainer Alfred Schreuder en vormt samen met Orkun Kökcü en Jens Toornstra het middenveld. De defensie bestaat uit Lutsharel Geertruida, Marcos Senesi, Eric Botteghin en Tyrell Malacia, terwijl Steven Berghuis, Nicolai Jörgensen en Luis Sinisterra de aanval vormen.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia, Tapia, Toornstra, Kökcü, Berghuis, Jörgensen en Sinisterra.

Opstelling Hoffenheim: Pentke, Nordtveit, Geiger, Bebou, Grillitsch; Baumgartner, Rudy, Hübner; Kramaric, Skov en Posch.