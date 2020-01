‘Marcel Brands houdt woedende supporters weg bij Everton-selectie’

Het is momenteel onrustig bij Everton. De 1-0 nederlaag op bezoek bij Liverpool in de derde ronde van de FA Cup van afgelopen zondag heeft tot grote woede geleid bij de fans, omdat de sterkste formatie van the Toffees onderuit ging tegen een ernstig verzwakte opstelling van de stadgenoot. Enkele woedende fans hebben zich maandag op trainingscomplex Finch Farm gemeld en zijn daar weggehouden bij de spelers door director of football Marcel Brands, zo schrijft The Times.

Er bestaat al langere tijd de nodige onvrede onder de fans van Everton. Zij zijn van mening dat spelers alleen maar naar Everton komen om zoveel mogelijk geld te verdienen en plaatsen hun vraagtekens bij de inzet van de selectie. De woede richt zich daarbij niet alleen op de spelers, maar ook op Brands. Men rekent het tot de verantwoordelijkheid van de Nederlandse director of football dat de meeste peperdure aankopen momenteel niet renderen op Goodison Park.

Er stonden maandagochtend zeven boze supporters aan de poorten van trainingscomplex Finch Farm. Toen zij van de beveiliging te horen kreeg dat zij de spelers niet te spreken kregen, werd er gedreigd om nog meer fans op te trommelen. Brands verscheen vervolgens wel om de supporters aan te horen en bleef uiteindelijk twintig minuten in gesprek, waarin hij hun klachten op een bord noteerde en beloofde om dit over te brengen aan de selectie en de technische staf.

De nederlaag tegen het ernstig verzwakte team van Liverpool vormde voor veel fans de druppel. Het ambitieuze Everton bezet momenteel de elfde plaats in de Premier League en verwelkomde met Carlo Ancelotti onlangs een nieuwe manager. De Italiaan is volgens Engelse media van plan om de bezem door zijn selectie te halen, daar onder meer Cenk Tosun, Morgan Schneiderlin, Theo Walcott, Michael Keane en Gylfi Sigurdsson zouden mogen vertrekken.