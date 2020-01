Wie is Ajax-doelwit ‘El Piojo’? ‘Hij doet me denken aan João Moutinho’

Ajax en PSV zouden een oogje hebben op Roberto Alvarado, zo meldde Football Insider dinsdagavond. Waar clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf via sociale media bevestigde dat de Mexicaan inderdaad hoog op het lijstje van Ajax staat, duurde het niet lang voordat ook het Algemeen Dagblad en Voetbal International naar buiten brachten dat directeur spelerszaken Marc Overmars de pijlen vol op de multifunctionele aanvaller heeft gericht. Wie is deze Alvarado? Voetbalzone schetst een profiel van de achttienvoudig international.

Door Yanick Vos

Alvarado is een aanvallende middenvelder, die ook op de linker- en rechterflank uit de voeten kan. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 7,5 miljoen euro geschat, maar wanneer het tot een transfer komt zal het dubbele van dat bedrag op tafel moeten komen. De 21-jarige Mexicaan heeft namelijk een ontsnappingsclausule van vijftien miljoen euro in zijn contract bij Cruz Azul staan. Waar Ajax concrete interesse heeft en PSV hem ook in het vizier lijkt te hebben, zijn er meer kapers op de kust. Crystal Palace, Leicester City, Olympique Lyon en Atalanta zouden ook in de race zijn om zijn handtekening. Volgens Voetbal International is Alvarado, die in eigen land de bijnaam El Piojo (De Luis) met zich meedraagt, bij Ajax in beeld als eventuele opvolger van Donny van de Beek of Hakim Ziyech. Beiden zijn mogelijk bezig aan hun laatste seizoen in de Johan Cruijff ArenA en dus kijkt Overmars vooruit.

Zijn jeugdjaren waren niet altijd even makkelijk. In huize Alvarado had men het niet breed, terwijl vader een drankprobleem had. Moeder Ivanny verkocht voedsel vanuit hun huis voor extra inkomen, zodat er benzine betaald kon worden om Roberto en zijn oudste broer Iván naar Celaya te brengen, de club waar zij destijds speelden. “Maar ons verhaal is niet zo triest als het klinkt”, vertelde Iván Alvarado in 2018 in gesprek met El Economista. “Bij Celaya realiseerde ik me dat ik profvoetballer wilde worden en het in me had om het hoogste niveau te halen”, vulde het Ajax-doelwit aan. Roberto Carlos Alvarado Hernández is vernoemd naar de Braziliaanse zanger Roberto Carlos, van wie vader Alvarado groot fan was. Zelf was Alvarado helemaal weg van de Argentijnse voetballer Claudio López, die bekend stond om zijn snelheid, dribbel en scorend vermogen. Alvarado heeft dezelfde kwaliteiten en omdat hij zichzelf herkende in de oud-speler van onder meer Lazio en Valencia wilde hij ook dezelfde bijnaam: El Piojo. “Roberto was fan van Claudio López vanwege zijn speelstijl en omdat hij een van de belangrijkste spelers uit Zuid-Amerika was”, aldus Iván.

Roberto Alvarado in actie als speler van Necaxa tegen zijn huidige club Cruz Azul

Debuut als piepjong talent

Alvarado gold bij Celaya als een groot talent en het duurde niet lang voordat hij zijn officiële debuut maakte. Hij was pas 15 jaar en 21 dagen oud toen hij voor het eerst mocht opdraven in de hoofdmacht, uitkomend op het tweede niveau van Mexico. Op 29 september 2013 kwam hij in het duel met Tecos (0-0) vlak voor tijd als vervanger van Iván Garcia Lavanderos binnen de lijnen. Ondanks zijn jonge leeftijd mocht hij vaker meedoen met het eerste elftal. Datzelfde seizoen zou hij nog vier keer in actie komen, alle keren als basisspeler. Ook op de trainingen maakte hij indruk en ploeggenoot Mark Redshaw, die TOP Oss die zomer had ingeruild voor Celaya, zag in hem een groot talent. De voormalig jeugdspeler van Manchester United en Manchester City was zo onder de indruk van Alvarado dat hij zijn zaakwaarnemer Nicholas Schizas vroeg om voor de Mexicaan een proefperiode te regelen bij the Citizens. De eigenaar van Celaya en Manchester City verzorgden de reis, maar de twijfel sloeg toe bij Alvarado. Hij vroeg zich af hij zijn familie wel kon achterlaten vanwege alle problemen waar zijn ouders mee kampten. Het was zijn moeder die hem uiteindelijk overtuigde om op het vliegtuig naar Manchester te stappen om zijn dromen na te jagen. “In die periode was mijn vader ook gestopt met drinken”, aldus Iván.

Op proef in Engeland

Alvarado meldde zich bij Manchester City voor de proefperiode en liet zien dat hij goed kon voetballen. De trainers waren overtuigd en vertelden hem dat hij kwaliteit genoeg had om te mogen blijven. Er deed zich echter een probleem voor: omdat hij nog geen achttien jaar oud was en zijn ouders in Mexico achterbleven, mocht hij de overstap vanwege regelgeving niet maken. Dagen later ging hij nog op proef bij Leicester City en daar bleek de situatie hetzelfde. Alvarado maakte genoeg indruk, maar vanwege de Engelse wetgeving kon een overstap geen doorgang vinden. “We dachten dat hij teleurgsteld zou terugkeren, maar dat was niet zo”, vertelde zijn broer in het interview. “De ervaring in Engeland had hem goed gedaan, waardoor hij gemotiveerder dan ooit was om zijn niveau nog verder op te krikken. Die ervaring heeft hem zijn transfer naar het hoogste niveau gebracht.” In de zomer van 2016 maakte hij een transfer naar Pachuca en al een half jaar later tekende hij bij Necaxa. Daar scoorde hij tweemaal en leverde hij vijf assists. Cruz Azul was overtuigd en slaagde erin om hem halverwege 2018 in huis te halen voor een onbekend bedrag.

Roberto Alvarado: 'Ik word altijd vergeleken met Dieguito, maar we hebben een andere speelstijl.'

De ster van Alvarado was rijzende en toenmalig Cruz Azul-trainer Pedro Caixinha had het talent hoog zitten. Hij werkte pas een paar maanden samen met de toen twintigjarige Alvarado toen hij in de Mexicaanse media vol lof over hem sprak. “Hij doet me denken aan João Moutinho”, werd de Portugese trainer geciteerd door Bola VIP. “Spelers worden niet beoordeeld op basis van hun leeftijd, maar op basis van kwaliteit. Hij weet precies wat hij wil en ik ben ervan overtuigd dat hij een grote speler wordt in het Mexicaanse voetbal. Ik hoop dat Roberto in betere competities terechtkomt en ik hoop van dat proces deel uit te maken.” Waar Caixinha hem vergeleek met de 33-jarige Wolverhampton Wanderers-middenvelder Moutinho, werd Alvarado vanwege zijn speelstijl in eigen land ook vergeleken met Diego Lainez. Laatstgenoemde stond een jaar geleden nog in de belangstelling van Ajax, maar koos voor Real Betis. “Ik word altijd vergeleken met Dieguito, maar we hebben een andere speelstijl”, aldus Alvarado in een interview met TDN. “Hij zoekt de tegenstanders meer op, terwijl ik altijd zoek naar mijn ploeggenoten.”

Engelse interesse

Vlak voor zijn transfer naar Cruz Azul nam Alvarado met Mexico deel aan het prestigieuze jeugdtoernooi van Toulon. Het talent was vaste basisspeler en een van de dragende krachten in het team dat de finale bereikte. Ondanks een doelpunt van Alvarado in de finale tegen Engeland, wonnen the Three Lions de eindstrijd met 1-2. Lainez werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi, maar ook Alvarado had indruk gemaakt. Hij maakte een transfer naar Cruz Azul en had zich ook bij de nationale ploeg én Manchester United in de kijker gespeeld. The Red Devils stuurden in september 2018 scouts af op de wedstrijd tussen Mexico en Uruguay. Alvarado debuteerde in dat duel (1-4 nederlaag) voor de nationale ploeg en mag zich sindsdien volwaardig international noemen. United besloot hem uiteindelijk niet aan te trekken, maar desondanks mag Alvarado nu alsnog hopen op een verhuizing naar Europa. Naar verwachting is een zomerse transfer waarschijnlijker dan een overstap deze maand. Na Edson Álvarez kan Alvarado de tweede Mexicaan worden in het huidige Ajax.