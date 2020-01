Ajax haalt Ryan Babel voor tweede keer terug naar Amsterdam

Ryan Babel is opnieuw speler van Ajax, zo maken de Amsterdammers zaterdagavond bekend via de officiële kanalen. De aanvaller wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Galatasaray, waar hij nog vastligt tot medio 2022. De terugkeer van de routinier moet Erik ten Hag een extra offensieve optie bieden, nadat Ajax in de afgelopen maanden een paar aanvallers weg zag vallen met blessures.

Voor Babel betekent deze overstap dat hij voor de tweede maal terugkeert bij de club waar hij zijn opleiding genoot. De 33-jarige spits annex vleugelaanvaller maakte tussen 1998 en 2004 deel uit van de jeugdopleiding van de Amsterdammers en speelde daarna drie jaar in de hoofdmacht. In 2007 volgde een vertrek naar Liverpool en na anderhalf jaar TSG Hoffenheim maakte Babel voor de eerste keer zijn rentree bij Ajax.

De 62-voudig international van het Nederlands elftal won in dat seizoen met de club zijn tweede landstitel, nadat hij in 2004 ook al een kampioen van de Eredivisie was geworden. Na een jaar verliet hij de Johan Cruijff ArenA weer voor een avontuur bij het Turkse Kasimpasa en de afgelopen jaren volgden Al Ain, Deportivo La Coruña, Besiktas, Fulham en Galatasaray als werkgevers.

Transferprofiel - Ryan Babel

Ajax kreeg in de afgelopen maanden te maken met blessures bij Quincy Promes, Zakaria Labyad en David Neres en om een dergelijk scenario in de rest van het seizoen beter het hoofd te kunnen bieden, is directeur voetbalzaken Marc Overmars nu uitgekomen bij Babel. Hoewel Promes zaterdag tijdens een oefenwedstrijd zijn rentree maakte, verwachten de Amsterdammers Neres pas in februari terug. Met Babel heeft Ten Hag nu een extra mogelijkheid voor zijn aanval.

Voor Babel zelf biedt zijn halve jaar bij Ajax hem de kans om, met het oog op het EK van aankomende zomer, beter in beeld te blijven bij bondscoach Ronald Koeman en ook Galatasaray lijkt tevreden met de deal. De Turken kunnen nu, in ieder geval voorlopig, een flink bedrag uit hun salarishuis schrappen. Babel zal zijn nieuwe ploeggenoten pas aankomende week ontmoeten als Ajax terugkeert van het trainingskamp in Qatar. De aanvaller zelf is al wel een paar dagen in Amsterdam en doorliep eerder op de zaterdag succesvol de medische keuring.