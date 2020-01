Alan Pardew haalt eerste versterking bij ADO Den Haag over uit Engeland

ADO Den Haag heeft zich versterkt met Sam Stubbs, zo communiceert de club via de officiële kanalen. De 21-jarige verdediger wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van het Engelse Middlesbrough. Stubbs bracht de eerste seizoenshelft door bij Hamilton Academical FC, waar hij in de Schotse Premiership tot twintig officiële optredens kwam.

“Ik ben zeer blij om hier te zijn. Deze stap komt voor mij op het juiste moment. Ik wil mezelf hier niet alleen verder ontwikkelen, maar wil er samen met het team ook alles aan doen om de club op het hoogste niveau van Nederland te houden. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. Mijn eerste indruk van de club is zeer goed”, zegt Stubbs op de website van ADO Den Haag. De Engelse verdediger moet nog medisch gekeurd worden, maar heeft zich dinsdag al wel bij de selectie op het trainingskamp in Spanje gevoegd.

Stubbs, wiens vader Alan voor Bolton Wanderers, Celtic, Everton en Sunderland speelde en na zijn carrière ook als trainer werkte, werd opgeleid door Wigan Athletic. Na huurperiodes bij Crewe Alexandra en AFC Fylde maakte hij in de zomer van 2018 de overstap naar Middlesbrough. Boro verhuurde hem al twee keer eerder: aan Notts County en Hamilton. Bij de Schotse club was Stubbs in de eerste seizoenshelft basisspeler.