Ihattaren boos over ontslag Van Bommel: ‘We hadden echt een toptrainer’

Mohamed Ihattaren heeft een veelbewogen jaar achter de rug, waarin hij zijn doorbraak beleefde bij PSV, maar ook te maken kreeg met het overlijden van zijn vader. Het talent, dat over een ruime maand zijn achttienjarige verjaardag viert, probeert hier zo goed mogelijk mee om te gaan en zich te focussen op het voetbal, zo laat hij woensdag weten aan de NOS.

“Je probeert gewoon je ding te doen, je broers blij maken, je moeder vooral. Je vader, die natuurlijk meekijkt, probeer je ook blij te maken met je prestaties.” Onlangs kwam hier ook het ontslag van trainer Mark van Bommel bij en deze beslissing van PSV kwam hard aan bij Ihattaren. Hij was het dan ook niet eens met het gedwongen vertrek van de oefenmeester: “Nee, we waren altijd top voorbereid en hadden echt een toptrainer.”

“Uiteindelijk moeten de spelers het doen”, legt hij uit. Ihattaren had een goede band met Van Bommel, die hij al kende vanuit hun gezamenlijke tijd bij de Onder-19 van PSV. Hij was dan ook boos om het ontslag van de trainer: “Ik ken hem al heel lang. Hij heeft me vanuit de A1 meegenomen naar het eerste elftal. Dat zal ik nooit vergeten.”

Ihattaren zal nu echter zonder Van Bommel de volgende stap moeten zetten en geeft aan dat hij zijn rendement nog wel kan verbeteren: “We hebben ook wat oudere spelers en ik heb het liefst dat ik aanval, aanval, aanval. De ouderen houden je dan soms tegen, die zijn net wat slimmer en hebben wat meer ervaring. Dat kan ik denk ik nog wel leren.”