De Telegraaf: PSV moet over ‘oorlogsgebied’ terugvliegen naar Nederland

Door de onrust in Irak en Iran hebben onder meer Air France, Lufthansa, Qantas en Malaysia Airlines, KLM, Sinapore Airlines en verschillende Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen besloten om voorlopig nog niet meer over het gebied te vliegen. De Telegraaf schrijft dat PSV, dat momenteel op trainingskamp is in Qatar, vermoedelijk wel over het risicogebied moet vliegen op de terugreis naar Nederland, omdat de Eindhovenaren met een lijnvlucht van Qatar Airways in het Midden-Oosten zijn gekomen.

Ajax besloot voorafgaand afgelopen week het reisschema aan te passen na de liquidatie van generaal Soleimani door de Amerikanen, uit vrees voor gewelddadige acties over en weer. De Amsterdammers hebben een privé-jet gecharterd, die het luchtruim van Irak en Iran omzeilde. Om die reden werd de geplande tankstop in Turkije verplaatst naar Cyprus en Ajax zal komende zondag op dezelfde manier terugvliegen.

Het is echter nog de vraag hoe PSV terug in Nederland komt. De Eindhovenaren zijn met een lijnvlucht van Qatar Airways in Doha gekomen, maar die vliegtuigmaatschappij kan niet anders dan over Irak en Iran naar Europa te vliegen. Door een lopend conflict van Qatar met omringende landen is het luchtruim van Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte gesloten voor vliegtuigen uit de oliestaat. Er lijkt om die reden geen andere optie te zijn dan over het ‘oorlogsgebied’ terug naar Nederland te vliegen.