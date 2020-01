‘Namen van Guidetti en oude bekende van Advocaat vallen in De Kuip’

Feyenoord heeft onder de onlangs aangetreden Dick Advocaat de weg naar boven weer gevonden. De ervaren oefenmeester is desondanks niet tevreden over zijn selectie en dringt bij de clubleiding nadrukkelijk aan op winterse versterkingen. Met name de spitspositie is een zorgenkindje en Voetbal International noemt woensdag twee aanvallers die in beeld zouden zijn in De Kuip.

Feyenoord heeft met Nicolai Jörgensen al wel een ervaren spits in huis, maar de Deen sukkelt de afgelopen seizoenen voortdurend met blessures. Jörgensen is er daarnaast niet meer in geslaagd om zijn vorm uit het kampioensjaar te evenaren en de Rotterdammers zijn daarom op zoek naar een spits die als concurrent van de aanvalsleider kan dienen.

Jeremain Lens is volgens bovengenoemd weekblad een van de kandidaten voor een winterse terugkeer in de Eredivisie. De 32-jarige routinier is een oude bekende van Advocaat en de twee werkten eerder al samen bij Zenit Sint-Petersburg, Sunderland en Fenerbahçe. De 34-voudig international van het Nederlands elftal ligt echter nog tot medio 2022 vast bij Besiktas, waardoor het mogelijk lastig wordt om hem los te weken.

Voetbal International omschrijft Guidetti daarom als een ‘betere optie’. De Zweed was in het verleden een seizoen heel succesvol in De Kuip en Feyenoord zou afgelopen zomer al bezig zijn geweest met een terugkeer. Guidetti komt er momenteel niet aan te pas bij Alavés en mag verhuurd worden. Voor de aanvaller zelf zou een rentree in Rotterdam hem de kans kunnen geven om zich in de kijker te spelen voor het EK van aankomende zomer. Naast een spits hoopt Advocaat overigens ook nog een multifunctionele middenvelder met scorend vermogen aan zijn selectie toe te kunnen voegen.