VI en AD bevestigen: Ajax jaagt op Roberto Alvarado

Roberto Alvarado staat inderdaad hoog op het lijstje van Ajax, zo verzekeren Voetbal International en het Algemeen Dagblad woensdag. Dinsdag meldde Football Insider dat onder meer de Amsterdamse club op de 21-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler van Cruz Azul jaagt. Beide media bevestigen de interesse, maar een winterse transfer lijkt niet realistisch.

Naast Ajax zouden volgens Football Insider ook PSV, Crystal Palace, Leicester City, Olympique Lyon en Atalanta azen op de international van Mexico. De twee Engelse clubs zouden deze winter al willen toeslaan en de spelmaker willen strikken. Een winterse transfer naar Ajax ligt niet voor de hand, zo melden de Nederlandse media over Alvarado.

Volgens Voetbal International is de Mexicaan een serieuze kandidaat om Donny van de Beek of Hakim Ziyech op te volgen bij Ajax. Volgens het weekblad heeft de middenvelder een ontsnappingsclausule van vijftien miljoen euro in zijn contract staan. 'Daarmee heeft hij op financieel vlak een streepje voor op bijvoorbeeld Calvin Stengs, voor wie AZ een hogere transfersom zal willen.'

De tweebenige Alvarado heeft inmiddels achttien interlands (drie doelpunten) in het shirt van Mexico op zijn naam staan. Daarnaast is hij al enige tijd een vaste waarde bij Cruz Azul, voor wie hij 9 keer scoorde in 74 wedstrijden. Eerder in zijn loopbaan kwam Alvarado uit voor Celaya FC, CF Pachucha en Club Necaxa. De jongeling kan de tweede Mexicaan worden in de selectie van Ajax. Afgelopen zomer werd Édson Alvarez voor vijftien miljoen euro overgenomen van Club América.