Ajax speelt in op transfergeruchten en komt met vervroegde 1 april-grap

De transfermarkt is sinds enkele dagen weer open en ook Ajax wordt in verband gebracht met inkomende transfers. De Amsterdamse club lijkt Ryan Babel terug te halen naar Amsterdam, al is een definitief akkoord met de aanvaller van Galatasaray nog niet bereikt. Ajax kwam woensdagochtend met het nieuws dat er een nieuwe speler op het trainingsveld zou verschijnen, maar het bleek om een grap te gaan.

"Goedemorgen Ajacieden! Het is tijd voor de zesde training in Doha, zoals gewoonlijk schijnt het zonnetje en is de lucht strakblauw. De trainers zijn de oefeningen aan het uitzetten, nu is het wachten op de spelersbus. Vandaag verwachten we een nieuwe speler op het trainingsveld...", zo viel te lezen in een verklaring op de clubsite. Het bleek echter om algemeen directeur Edwin van der Sar te gaan, die in Qatar af en toe aan een training van Ajax meedoet. "Sorry for the rumours guys", klonkt het dan ook al snel uit het Ajax-kamp.

It was a short session for our +1 Sorry for the rumours guys... ?????#MidSeason ?? pic.twitter.com/J5ZYPtA8y2 — AFC Ajax (@AFCAjax) January 8, 2020

Ajax wil Babel aan de selectie toevoegen, daar er blessures zijn bij aanvallers David Neres, Quincy Promes en Zakaria Labyad. De inzet is een huurdeal voor zes maanden en volgens zaakwaarneemer Winny Haatrecht wil Babel desnoods water bij de wijn doen om een terugkeer te realiseren. "Ryan is bereid om een deel van zijn salaris bij Galatasaray in te leveren. Als hij Galatasaray én Ajax daarmee kan helpen", aldus Haatrecht tegenover De Telegraaf. De verwachting is dat er woensdag of donderdag meer duidelijk komt.

De koploper in de Eredivisie werd vorige week gelinkt aan Jan Vertonghen, die Ajax in 2012 inruilde voor Tottenham Hotspur. De eveneens aan Napoli gelinkte verdediger zou openstaan voor een terugkeer in Amsterdam, al kan volgens De Telegraaf diens salaris een struikelblok vormen. Ajax zou al gesproken hebben met zaakwaarnemer Tom de Mul over een deal met Vertonghen, die over een aflopend contract beschikt bij the Spurs.