FC Groningen meldt dubbele reden voor absentie Benschop in Duitsland

Charlison Benschop lijkt alweer op weg naar de uitgang bij FC Groningen. De aanvaller is namelijk niet opgenomen in de 26-koppige selectie van trainer Danny Buijs voor het trainingskamp in Duitsland van deze week. Groningen meldt dat Benschop ziek is, maar benadrukt tevens dat hij ontbreekt vanwege interesse van een of meerdere clubs. De dertigjarige spits heeft bij de Trots van het Noorden een contract tot medio 2021.

"Hij blijft in Groningen achter om volledig te herstellen en daarnaast bestaat er belangstelling voor de spits", schrijft de nummer tien in de Eredivisie in een verklaring op de clubsite. Specifieke namen van belangstellende clubs worden echter niet vermeld. Naast Benschop kan Buijs deze week geen beroep doen op doelman Marco van Duin en verdediger Samir Memisevic. Ook dit tweetal is te ziek om het trainingskamp op Duitse bodem mee te maken.

Benschop kwam afgelopen zomer transfervrij over van FC Ingolstadt en tekende in Groningen een tweejarig contract. De ervaren aanvaller maakte in zeventien van de achttien Eredivisie-duels speelminuten, al was dat doorgaans wel als invaller. Buijs opteert in de voorhoede van Groningen steevast voor Kaj Sierhuis en Joel Asoro. Benschop kwam tot dusver tot drie doelpunten en twee assists in het shirt van de middenmoter.

Buijs geeft tijdens het trainingskamp in Duitsland enkele jeugspelers de kans om zich te bewijzen. Vanuit Groningen Onder-19 zijn verdediger Thomas Poll, middenvelder Tomas Suslov en aanvaller Remco Balk tijdelijk overgeheveld naar de hoofdmacht. Groningen speelt woensdagmiddag een oefenduel met SV Rödinghausen, terwijl zaterdag 11 januari Rot-Weiss Essen de tegenstander is.