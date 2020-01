Tuttosport pakt uit met ‘de waarheid’ over Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt moest de laatste wedstrijden op de bank plaatsnemen bij Juventus. De verdediger zag hoe Merih Demiral zijn plek in het hart van de defensie overnam en het naar behoren deed. Tuttosport, dat woensdag uitpakt met 'de waarheid', verzekert echter dat de concurrentiestrijd zeker niet gestreden is, aangezien De Ligt de voorbije maand kampte met fysieke problemen.

De krant uit Turijn heeft meegekregen dat het gebrek aan speelminuten van De Ligt bij Juventus veel losmaakt, aangezien de verdediger afgelopen zomer circa 85 miljoen euro kostte. Het dagblad draagt echter een specifieke reden aan voor de absentie van De Ligt op het veld. De Oranje-international kampte de voorbije maand namelijk met fysieke problemen, zoals aan zijn bovenbeen en schouder.

Sarri: 'Dit was even een moeilijke periode voor De Ligt'

Naar verluidt heeft De Ligt na lang overleg met trainer Maurizio Sarri bepaalt geen risico's te nemen. Volgens de krant wilde Sarri de twintigjarige stopper in de luwte houden en niets willen forceren, zeker niet na enkele twijfelachtige optredens van De Ligt. Juventus is in ieder geval blij dat Demiral tot op heden de rol van De Ligt goed overneemt.

De krant stelt dat De Ligt zich 'totaal geen zorgen maakt' over de huidige situatie. De verwachting is dat hij in de komende weken weer in de basis zal verschijnen. Demiral heeft inmiddels iedereen bij la Vecchia Signora overtuigd van zijn kwaliteiten, zo klinkt het. Zowel de trainer als de club zijn enthousiast over Demiral, waardoor een transfer deze winter uitgesloten is.