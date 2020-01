Blick: PSV heeft ‘neusje voor’ in strijd met Fenerbahçe en Lyon

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Ricardo Rodríguez reeds een persoonlijk akkoord bereikt met Fenerbahçe. Blick meldt woensdagochtend echter dat de zaken anders liggen. PSV heeft namelijk een 'neusje voor' in de strijd om de linksback van AC Milan, aldus het Zwitserse medium. Naast PSV en Fenerbahçe wil ook Olympique Lyon de vleugelverdediger op korte termijn aan de selectie toevoegen.

AC Milan vraagt volgens Blick voor zes miljoen euro voor Rodríguez, die zoals De Telegraaf het voorstelt een voorkeur heeft voor een overgang richting PSV. Diens zaakwaarnemer onderzoekt momenteel de mogelijkheden omtrent een transfer richting de Eredivisie. Rik Elfrink, clubwatcher van het Eindhovens Dagblad, laat echter weten dat PSV niet de 'hoofdprijs' wil betalen voor de linksback uit Zwitserland. AC Milan wil naar verluidt alleen meewerken aan een definitieve transfer, een huurdeal lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren.

PSV-doelwit Ricardo Rodriguez overleefde hernia diafragmatica

In dat kader heeft Fenerbahçe klaarblijkelijk een achterstand op PSV, daar de Turken inzetten op een huurovereenkomst voor Rodríguez. Laatstgenoemde moet bij AC Milan Theo Hernández voor zich dulden en maakt zich derhalve zorgen over zijn plaats in de EK-selectie van Zwitserland. Bondscoach Vlatko Petkovic liet onlangs al weten dat hij graag ziet dat zijn internationals wekelijks aan spelen toekomen. Een tussentijdse transfer voor de flankspeler, met een contract tot medio 2021 in Milaan, lijkt derhalve de beste oplossing voor alle partijen.

De linksbackpositie is al het gehele seizoen een probleem voor PSV. Toni Lato werd afgelopen zomer op huurbasis overgenomen van Valencia, maar wist nimmer te overtuigen in Eindhoven. De Spaanse verdediger speelt inmiddels voor Osasuna. Michal Sadílek en Oscar Boscagli maakten ook geen indruk aan de linkerkant van de verdediging, waardoor de komst van ‘topkandidaat’ Rodríguez zeer wenselijk lijkt te zijn voor interim-trainer Ernest Faber.