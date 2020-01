Ihattaren constateert veranderingen bij PSV: ‘Dat soort dingen, discipline’

PSV nam vorige maand afscheid van Mark van Bommel als trainer, daags na de 3-1 nederlaag tegen Feyenoord in De Kuip. Ernest Faber werd korte tijd later aangesteld als interim-coach in het Philips Stadion. Laatstgenoemde is pas enkele weken bezig met de selectie van PSV, maar Mohamed Ihattaren constateert nu al verschillen met de periode van Van Bommel in Eindhoven.

"Er zijn wel wat dingetjes veranderd qua regels, die de trainer liever zelf hanteert", vertelt Ihattaren vanuit het trainingskamp van PSV in Qatar aan FOX Sports. De aanvallende middenvelder, die definitief heeft gekozen voor het Nederlands elftal, komt gelijk met enkele voorbeelden op de proppen. "Dat iedereen bij PSV dezelfde kleren aan heeft als we gaan eten bijvoorbeeld. Dat soort dingen, discipline."

Ihattaren viert volgende maand zijn achttiende verjaardag en kan naar eigen zeggen dus nog steeds als talent worden bestempeld. "Ik ben nog niet zo oud", beaamt de bij PSV doorgebroken middenvelder. Ihattaren denkt niet dat hij het wisselvallige elftal van Faber nu al kan dragen. "De beste spelers van de wereld zijn niet elke wedstrijd goed. Het is een beetje makkelijk gezegd over een jongen van zeventien. Zelfs de besten zijn niet iedere wedstrijd aanwezig."

Ihattaren, met 7 doelpunten en 9 assists in 37 wedstrijden voor PSV, bereidt zich met PSV voor op de tweede seizoenshelft. In Qatar wordt in vriendschappelijk verband aangetreden tegen Club Brugge en KAS Eupen. Op 19 januari is VVV-Venlo de eerste opponent in competitieverband. Voor Ihattaren, die er goed opstaat bij bondscoach Ronald Koeman, staan belangrijke maanden voor de deur met het EK in aantocht. Koeman zal normaal gesproken in mei zijn definitieve EK-selectie wereldkundig maken.