Advocaat: ‘Eerder februari dan januari dat hij terug is bij Feyenoord’

Ridgeciano Haps werkt voor de zoveelste keer aan een rentree bij Feyenoord. De linksback, in de zomer van 2017 voor zes miljoen euro overgenomen van AZ, hoopt zo snel mogelijk verlost te zijn van een knieblessure. Trainer Dick Advocaat verwacht echter dat Haps pas volgende maand weer volledig fit is. De vleugelverdediger heeft sowieso al veel tijd gespendeerd aan hersteltrajecten, want hij liep eerder een scheenbeen- en een schouderkwetsuur op in zijn periode bij Feyenoord.

"Het is eerder februari dan januari dat Haps terug is", vertelt Advocaat vanuit het trainingskamp van Feyenoord in Marbella aan het Algemeen Dagblad. De absentie van Haps biedt kansen aan andere spelers. "Met Tyrell Malacia en Lutsharel Geertruida hebben we door de afwezigheid van Haps en Rick Karsdorp twee jonge jongens in het elftal gekregen die voorheen niet of nauwelijks speelden. Zij ontwikkelen zich. Maar de spoeling is dun op die posities." Advocaat aast op twee tussentijdse versterkingen, maar is in dat kader afhankelijk van medewerking van de clubleiding. "Een blik op Haps is genoeg om te beseffen dat dan echt de juiste keuze moet worden gemaakt", zo oordeelt het Algemeen Dagblad.

Haps begon tweeënhalf jaar geleden met veel ambitie aan zijn avontuur in De Kuip. In de eerste weken van 2020 hangt de vlag er heel anders bij. De linksback staat door uiteenlopende blessures pas op 63 wedstrijden namens de Rotterdammers. Feyenoord had in 2017 een andere keuze kunnen maken. Zaakwaarnemer Henk Timmer bood Nicolás Tagliafico aan bij toenmalig technisch directeur Martin van Geel, maar een deal kwam nooit van de grond. Feyenoord koos voor Haps, terwijl Tagliafico uiteindelijk naar Ajax toog.

De blessuregevoelige flankspeler kwam tot dusver in slechts 53 procent van de wedstrijden van Feyenoord in actie. Haps probeerde onlangs in Bij Andy in de Auto van Andy van der Meijde een oorzaak te vinden voor zijn problemen op blessuregebied. "Ik weet ook niet wat het is. Bij AZ speelde ik ook Europees en dan haalde ik meer dan dertig wedstrijden per seizoen." Feyenoord hervat de Eredivisie op 18 januari tegen sc Heerenveen.