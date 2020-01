Nick Viergever wil scenario als bij Ajax en AZ heel graag voorkomen

Nick Viergever fungeerde de afgelopen anderhalf jaar bij PSV vaak als centrale verdediger. Ernest Faber, opvolger van de ontslagen Mark van Bommel, heeft mogelijk een andere rol voor de drievoudig Oranje-international in petto. De huidige trainer van PSV heeft al laten doorschemeren dat hij Viergever als serieuze optie als linksachter ziet.

Viergever zou verplaatsen naar de linkerkant, waardoor centraal achterin de Duitsers Timo Baumgartl en Daniel Schwaab kunnen worden geposteerd. "Ik ben een teamspeler, dat staat voorop. Als de trainer me op een andere plek nodig heeft, sta ik daar", laat Viergever weten in gesprek met Voetbal International over zijn mogelijke nieuwe rol bij de Eindhovenaren.

De verdediger laat in Qatar weten dat zijn voorkeur wel bekend is. "Ik ben van nature een centrale verdediger, dat is duidelijk. Kijk, ik heb mijn voorkeuren, maar je moet het als team doen. Als de trainer denkt dat het voor het team het beste is dat ik daar sta, doe ik daar alles wat ik kan. Heel simpel", vervolgt Viergever, die eerder bij Ajax en AZ regelmatig als back actief was.

Viergever hoopt dat technisch manager John de Jong deze winter nog een linksback weet te halen, zodat hij centraal achterin kan blijven spelen. "Dat zou het beste zijn. De club is ermee bezig, hopelijk komt er iemand bij", stelt Viergever. Momenteel zou PSV vooral investeren op de 27-jarige Ricardo Rodriguez, die moet overkomen van AC Milan.