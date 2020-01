Ryan Babel doet geste en helpt Ajax en Galatasaray

Ryan Babel staat voor een terugkeer bij Ajax. De Amsterdammers willen de 33-jarige aanvaller een halfjaar huren van Galatasaray, dat door financiële problemen open zou staan voor een transfer. Volgens De Telegraaf bewijst de routinier in de onderhandelingen met Ajax dat de club waar hij zijn opleiding genoot hem na aan het hart ligt.

"Ryan is bereid om een deel van zijn salaris bij Galatasaray in te leveren", zegt Winny Haatrecht, zaakwaarnemer van de 63-voudig international, in gesprek met de krant. "Als hij Galatasaray én Ajax daarmee kan helpen." Volgens De Telegraaf moet er vandaag of donderdag uitsluitsel komen over de huurovereenkomst van een halfjaar.

De deal blijkt ondanks de bereidwilligheid van Babel gecompliceerd. "Het is een fiscale kwestie", stelt Haatrecht, die de details niet wil prijsgeven. Mocht de zaakwaarnemer van de veteraan vandaag of morgen een deal weten te bewerkstelligen, dan krijgt Ajax de beschikking over een fitte speler, daar Babel sinds 4 januari twee keer per dag traint in Istanbul.

Ajax hoopt Babel tijdelijk te halen vanwege de blessureleed bij de club. De koploper van de Eredivisie zag David Neres, Quincy Promes en Zakaria Labyad eerder dit seizoen wegvallen, waardoor men nu op zoek is naar een aanvallende versterking die er meteen staat. Ajax is momenteel op trainingskamp in Qatar en hervat zondag 19 januari de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.