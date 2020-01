Sky Italia: Internazionale en Manchester United praten over captain

Ashley Young staat in de herfst van zijn loopbaan mogelijk voor een overgang naar de Serie A. Volgens onder meer Sky Italia praten Manchester United en Internazionale momenteel over een mogelijke wintertransfer van de 34-jarige captain van the Mancunians naar Milaan. Young zelf zou welwillend staan tegenover een overstap naar Italië.

Inter zou bereid zijn om Young, die over een aflopend contract op Old Trafford beschikt, tot de zomer van 2021 vast te leggen. Het is onduidelijk welke vraagprijs Manchester United hanteert voor de veteraan, mede als dank voor zijn bewezen diensten. Het lag sowieso al voor de hand dat Young aan zijn laatste seizoen als Mancunian bezig is.

Young kwam dit seizoen tot zestien duels in alle competities voor het team van manager Ole Gunnar Solskjaer. Mocht hij inderdaad naar het Giuseppe Meazza verkassen, dan wordt hij de derde speler in een jaar tijd die Manchester United inruilt voor Inter. Eerder bewandelden Alexis Sánchez en Romelu Lukaku dezelfde weg naar Noord-Italië.

Antonio Conte kan de ervaring van Young in de tweede seizoenshelft goed gebruiken. Inter en Juventus delen de koppositie in de Serie A, met ieder 45 punten uit 18 duels. De club uit Milaan slaagde er niet in om te overwinteren in de Champions League en speelt volgende maand een dubbele confrontatie tegen het Bulgaarse Ludogorets in het toernooi om de Europa League.