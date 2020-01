Voetbalwereld schrikt op van schietpartij op Darko Kovacevic in Athene

Dario Kovacevic lijkt dinsdag ontsnapt te zijn aan de dood. De oud-aanvaller van onder meer Real Sociedad, Juventus, Olympiacos en het nationale elftal van Servië en Montenegro werd vlak voor zijn huis in de wijk Glyfada in Athene beschoten. De 46-jarige Kovacevic slaagde er op wonderbaarlijke wijze in om een kogel te ontwijken.

Twee mannen wachtten in een Smart voor het huis van Kovacevic, zo schrijven Griekse media. Eén van hen loste een schot toen de oud-voetballer richting zijn auto liep, maar hij dook instinctief naar rechts toen hij leek door te hebben wat er stond te gebeuren. Hij hoorde het schot, maar raakte alleen gewond aan zijn knie door de valpartij.

De twee reden weg onmiddellijk weg en de auto werd nog geen kilometer verder uitgebrand teruggevonden, nota bene met het pistool in het voertuig. Kovacevic wordt momenteel in een ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en verkeert in een emotionele shock, zo klinkt het. De politie heeft direct een onderzoek ingesteld. Op sociale media regent het steunbetuigingen van (oud-)collega’s van de voormalig voetballer.

Kovacevic is momenteel werkzaam voor het bestuur van de Servische voetbalbond, maar woonachtig in Athene. Voorheen was hij technisch directeur van Olympiacos, de club waar hij in 2007 na zijn vertrek bij Real Sociedad aan de slag ging. Voor zijn werk verblijft hij enkele dagen per week in Belgrado.