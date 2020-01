Van de Beek komt op voor ‘zondebok’: ‘Mensen snappen niet hoe goed hij is’

Donny van de Beek neemt het op voor Joël Veltman. Volgens de middenvelder van Ajax wordt zijn ploeggenoot in de verdediging vaak onterecht bekritiseerd. "Mensen halen hem altijd naar voren als het niet goed gaat, terwijl het écht een goede verdediger is", zegt Van de Beek op de officiële website van Ajax.

Van de Beek ziet dat Veltman specifieke kwaliteiten heeft. "Hij is goed aan de bal, slim en verdedigend ook sterk. Die mensen die iedere keer kritiek op hem uiten, snappen niet helemaal hoe goed hij eigenlijk is. Toen ik doorbrak, was hij al een vaste waarde in de ploeg. Hij speelt al zoveel jaar in Ajax 1, dat kunnen er niet heel veel zeggen. Daarbuiten is hij heel belangrijk voor de groep. Hij stelt altijd het team voorop en is nooit egoïstisch. Iedereen binnen het team heeft hem heel hoog zitten."

Ook in de succesvolle Champions League-campagne van Ajax vorig seizoen had Veltman ene rol. "Vorig jaar kwam hij terug van een blessure en stond het team al. Maar tegen Juventus kwam hij er toch weer in en hij stond er gewoon. Dat geeft ook aan dat het een toegevoegde waarde is. Ik ben heel blij dat hij is gebleven. Daarnaast is Joël een goede en fijne gast binnen de groep. Hij is iemand met humor en hij haalt veel grappen uit."

Van de Beek bespreekt ook de rol van Klaas-Jan Huntelaar, die mogelijk na dit seizoen een einde maakt aan zijn carrière. "Ik hoop dat hij nog een jaar doorgaat. Hij pikt altijd zijn goals mee en ligt goed in de groep. Veel spelers kunnen hun verhaal bij hem kwijt. Hij is altijd betrokken en praat veel met de jonge gasten. Iedereen vindt het mooi hoe jong hij nog van geest is. Je hebt niet echt het gevoel dat hij 36 jaar is. Het vechten en overleven, vind ik mooi om te zien bij hem. Die gretigheid heeft hij altijd gehad en dat heeft hem ook ver gebracht."