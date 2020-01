Wolverhampton Wanderers verkoopt ‘O Terible’ voor 17,5 miljoen euro

Wolverhampton Wanderers heeft Ivan Cavaleiro van de hand gedaan. De Premier League-club en Fulham maken dinsdag melding van de definitieve overgang van de buitenspeler naar de Londenaren. Cavaleiro, 26 jaar, speelde al op huurbasis op Craven Cottage en in de huurovereenkomst was een optie tot koop inbegrepen.

Ofschoon de clubs geen mededelingen doen over de hoogte van de transfersom, gaat het volgens Engelse media om een bedrag van 17,5 miljoen euro. Fulham zag geen reden om de optie tot koop pas aan het einde van het seizoen te lichten. Met vijf goals en zes assists heeft Cavaleiro een belangrijk aandeel in de huidige vijfde plaats in de Championship.

Cavaleiro, die O Terible als bijnaam heeft, maakte in de zomer van 2016 de overstap van AS Monaco naar Wolverhampton Wanderers, voor een bedrag van acht miljoen euro. Dat was toentertijd een clubrecord voor the Wolves. In zijn eerste twee seizoenen, in de Championship, kwam de Portugees volop aan spelen toe en had hij met negen goals en twaalf assists een belangrijk aandeel in de promotie aan het eind van 2017/18.

Eenmaal op het allerhoogste niveau had het voormalig jeugdproduct van Benfica moeite om steevast aan spelen toe te komen. De tweevoudig A-international kreeg toestemming van Nuno Espirito Santo om op huurbasis naar Fulham te vertrekken, daar hij liever met twee vleugelbacks en twee aanvallers speelt. Cavaleiro heeft zich tot medio 2024 aan Fulham verbonden.