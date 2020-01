Ziyech en Onana vallen in de prijzen op Afrikaans voetbalgala

De goede prestaties van de Ajacieden André Onana en Hakim Ziyech in het afgelopen jaar, waarin de doelman en spelmaker onder meer de halve finale van de Champions League haalden, zijn niet onopgemerkt gebleven bij de Afrikaanse voetbalbond CAF. Beide spelers zijn dinsdag op het Afrikaanse voetbalgala beloond met een plek in het elftal van het jaar, terwijl Sadio Mané werd verkozen tot Afrikaans voetballer van het jaar.

Onana uit Kameroen en Ziyech uit Marokko worden in de verdediging van het elftal van het jaar vergezeld van Achraf Hakimi (Marokko), Kalidou Koulibaly (Senegal), Joel Matip (Kameroen), en Serge Aurier (Ivoorkust). Op het middenveld is plaats voor Riyad Mahrez (Algerije), Idrissa Gana Gueye (Senegal) en Ziyech, terwijl de aanval wordt gevormd door Mohamed Salah (Egypte), Sadio Mané (Senegal) en Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon).

Liverpool-aanvaller Mané volgt zijn ploeggenoot Salah op als Afrikaans voetballer van het jaar. Vorig jaar waren de rollen nog omgedraaid: toen werd Mané tweede achter de Egyptenaar. Dat de Senegalees er dit jaar met de eretitel vandoor gaat is niet geheel verrassend. De vleugelspits eindigde eerder vierde bij de Ballon d'Or-verkiezing en wordt alom geroemd vanwege zijn prestaties het afgelopen jaar.

De 21-jarige Hakimi, die door Borussia Dortmund wordt gehuurd van Real Madrid, ging ervandoor met de titel talent van het jaar. Djamel Belmadi, de bondscoach van Algerije, werd verkozen tot beste trainer van Afrika. Zijn elftal, dat in 2019 voor de tweede keer in de historie de Africa Cup won, werd het elftal van het jaar. De vrouwen van Kameroen, die op het WK in opspraak raakten vanwege vermeend hard spel tegen onder meer de Oranje Leeuwinnen, werden uitgeroepen tot Vrouwenploeg van het Jaar.