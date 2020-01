Sky Sports komt met andere kijk op situatie van Georginio Wijnaldum

De toekomst van Georginio Wijnaldum ligt volgens Sky Sports bij Liverpool. De Britse televisiezender meldt dinsdagavond dat beide partijen met elkaar verder willen en dat een transfer absoluut niet realistisch is. “Georginio Wijnaldum is heel gelukkig bij Liverpool en wil zo lang mogelijk blijven”, benadrukt Sky Sports.

David Ornstein, voorheen journalist bij de BBC en tegenwoordig werkzaam bij The Athletic, suggereerde maandag dat de contractuele situatie van Wijnaldum tot drie situaties kan leiden: een contractverlenging, een transfervrij vertrek in 2021 of een verkoop komende zomer bij een goede aanbieding. Opvallend is dat de Nederlander een van de weinige spelers is wiens contract al over anderhalf jaar afloopt en derhalve werd de suggestie gewekt dat het verlengen óf volgend jaar zomer transfervrij vertrekken zal worden.

Sky Sports stelt er bij Liverpool ‘geen paniek is’ over de nog maar anderhalf jaar durende samenwerking. “Er zijn plannen in de pijplijn wat betreft onderhandelingen over een nieuw contract. De focus van Wijnaldum ligt volledig op het winnen van de landstitel voor Liverpool. Hij gelooft dat hij bij de beste club ter wereld is.”

Wijnaldum, 29 jaar, speelt sinds de zomer van 2016 voor Liverpool, nadat de club 27,5 miljoen euro had overgemaakt aan Newcastle United. De Oranje-international kwam tot op heden tot 166 wedstrijden voor the Reds, waarin hij 16 goals en 16 assists produceerde. Wijnaldum pakte met de huidige koploper van de Premier League vorig jaar drie prijzen: de Champions League, de Europese Super Cup en het WK voor clubteams.