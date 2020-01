La Gazzetta dello Sport komt met verontrustend nieuws voor PSV

Het is nog altijd onduidelijk waar de toekomst van Ricardo Rodríguez ligt. De Telegraaf meldt dinsdagavond dat de linksback van AC Milan het liefst naar PSV wil, maar volgens La Gazzetto dello Sport heeft de Zwitser reeds een akkoord bereikt met Fenerbahçe.

Volgens het Nederlandse dagblad heeft PSV zich officieel gemeld in Milaan en een aanbod gedaan om Rodríguez voor de rest van het seizoen op huurbasis over te nemen. De krant schrijft dat de Eindhovenaren de voorkeur genieten van de vleugelverdediger zelf, omdat hij bij PSV de meeste kans zou maken op speelminuten. Rodríguez wil zich het komende half jaar in de kijker spelen om zo een basisplaats op het EK af te dwingen.

La Gazzetto dello Sport komt met een compleet andere lezing. Volgens transferexpert Nicolò Schira zou Rodríguez inmiddels persoonlijk akkoord zijn met Fenerbahçe, maar ligt er nog geen akkoord tussen de Turkse topclub en AC Milan. Fenerbahçe opteert naar verluidt voor een huurdeal, terwijl Milan alleen akkoord wenst te gaan met een definitieve transfer.

Rodríguez geldt bij PSV als de topkandidaat om de Eredivisionist in de winterstop te komen versterken. De ploeg van interim-trainer Ernest Faber kampt met problemen op de linksbackpositie, waar Michal Sadílek en Oscar Boscagli niet hebben weten te overtuigen. Volgens De Telegraaf haalt PSV ondanks de zware blessure van Donyell Malen geen nieuwe aanvaller, omdat Sam Lammers bijna weer fit is en op het trainingskamp in Qatar een goede indruk maakt.