Liverpool stalt WK-winnaar in 2017 rest van seizoen bij Swansea City

De wegen van Rhian Brewster en Liverpool scheiden tijdelijk. De koploper van de Premier League en Swansea City maken dinsdagavond bekend dat de negentienjarige aanvaller de rest van het seizoen op huurbasis voor de Welshe club zal spelen.De huurovereenkomst bevat geen optie tot koop.

Bij Swansea City, de nummer zes van de Championship, komt Brewster een oude bekende tegen: Steve Cooper. De manager van the Swans was in het verleden in de jeugd van Liverpool werkzaam én was bondscoach van het Engeland Onder-17 dat in 2017 het WK won. Brewster groeide met acht goals uit tot topscorer van het mondiale toernooi.

Brewster maakte eerder dit seizoen in de EFL Cup voor het eerst zijn opwachting in de hoofdmacht van Liverpool. Hij deed afgelopen zondag in de stadsderby tegen Everton (1-0) de laatste elf minuten mee. Brewster is het antwoord van Swansea City op het vertrek van Sam Surridge, wiens huurperiode door werkgever Bournemouth werd ingekort.

Brewster zal komend weekeinde hoogstwaarschijnlijk zijn debuut maken. Dan staat meteen de beladen derby tegen Cardiff City op het programma. Na 26 competitieduels bedraagt de achterstand op koploper Leeds United 11 punten.