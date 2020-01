Tottenham moet basisspeler minstens drie maanden missen door knieblessure

Tottenham Hotspur moet het minimaal drie maanden stellen zonder Moussa Sissoko, zo brengen the Spurs dinsdagavond naar buiten via de officiële kanalen. De dertigjarige middenvelder, die dit seizoen steevast basisspeler is, is dinsdag geopereerd aan de voorste kruisband in zijn rechterknie.

De exacte aard van de blessure noemt Tottenham niet. Wel schrijft de Engelse topclub dat Sissoko de komende maanden aan zijn herstel gaat werken met de medische staf. De 62-voudig Frans international wordt begin april terugverwacht op de training en kan mogelijk aan het einde van het seizoen nog een rol van betekenis spelen voor zijn werkgever.

Sissoko liep zijn knieblessure op in de verloren Premier League-wedstrijd tegen Southampton (1-0) op Nieuwjaarsdag. De multifunctionele voetballer speelde dat duel uit, maar ontbrak vervolgens in de FA Cup-wedstrijd tegen Middlesbrough (1-1). Sissoko speelt dit seizoen een belangrijke rol bij Tottenham. Hij speelde 20 van de 21 competitieduels mee, waarvan 19 als basiskracht. Daarin maakte hij 2 doelpunten. Tottenham nam Sissoko in 2016 over van Newcastle United.

Het nieuws over de blessure van Sissoko komt voor manager José Mourinho ongelegen. De oefenmeester moet Hugo Lloris en Ben Davies al langere tijd missen, terwijl spits Harry Kane momenteel een hamstringblessure heeft. Verder zijn Harry Winks, Danny Rose en Tanguy Ndombélé niet inzetbaar vanwege uiteenlopende kwetsuren.