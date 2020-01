VVV-Venlo haalt ‘snelle, sterke, doelgerichte spits’ weg bij Vitesse

VVV-Venlo heeft met Oussama Darfalou de gewenste aanvallende versterking in huis gehaald. De club uit Limburg maakt dinsdagmiddag via de officiële kanalen bekend dat de 26-jarige spits voor de rest van het seizoen wordt gehuurd van Vitesse. De Algerijnse aanvaller had in Arnhem weinig uitzicht op speelminuten en gaat in Venlo strijden tegen degradatie.

“Feit is dat we op dit moment de minst scorende ploeg in de Eredivisie zijn. Met de komst van Oussama Darfalou hebben we voorin extra mogelijkheden om doelpunten te gaan maken”, reageert technisch manager Stan Valckx. “Oussama is een snelle, sterke, doelgerichte spits. Hij heeft een actie in huis en is gebrand om zichzelf in Venlo te bewijzen. We zijn verheugd dat we hem aan de selectie kunnen toevoegen.”

