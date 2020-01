Heracles Almelo stunt in Spanje tegen Borussia Mönchengladbach

Heracles Almelo heeft dinsdagmiddag een oefenwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach afgewerkt. De ploeg van trainer Frank Wormuth was in Spanje met 1-3 te sterk voor de huidige nummer twee van de Bundesliga. Eredivisie-topscorer Cyriel Dessers was een van de uitblinkers aan Almelose zijde. De spits had met twee goals een belangrijk aandeel in de oefenzege.

Gladbach-trainer Marco Rose begon met een sterke opstelling. Hij koos onder meer voor de bekende namen als Patrick Hermann, Denis Zakaria, Alassane Pléa en Breel Embolo. Na iets meer dan een kwartier spelen was het laatstgenoemde die de score opende namens de Duitsers. Het antwoord van Heracles liet niet lang op zich wachten, want na ruim een halfuur spelen tekende Dessers voor de gelijkmaker na goed voorbereidend werk van Mauro Júnior.

Een paar minuten na de gelijkmaker was het opnieuw de Braziliaan die de Belgische spits in stelling bracht. Dessers liet Tobias Sippel voor de tweede keer op de middag vissen. In de tweede helft voerde Wormuth liefst negen wissels door: alleen Dario van den Buijs en Jeremy Cijntje bleven staan. Tien minuten voor tijd werd de eindstand bepaald door Cijntje. De overwinning is een opsteker voor Heracles, dat donderdag oefent tegen het Zwitserse FC Sion.

Opstelling eerste helft: Blaswich, Breukers, Pröpper, Van den Buijs, Czyborra, Merkel, Osman, Mauro Júnior, Van der Water, Dessers, Dabney Dos Santos (30. Cijntje).

Opstelling tweede helft: Brouwer, Van Benthem, Knoester, Van den Buijs, Hardeveld, Schoofs, Leemhuis, Bijleveld, Konings, Szöke, Cijntje (68. Amissi).