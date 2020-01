‘Slaat nergens op dat Liverpool Wijnaldum geen nieuw contract aanbiedt’

Liverpool heeft Georginio Wijnaldum nog geen nieuw contract aangeboden, ondanks het feit dat de verbintenis van de middenvelder volgend jaar zomer afloopt. Naar verluidt zijn the Reds bereid om de Oranje-international in 2021 transfervrij te laten vertrekken. Een verkeerde manier van handelen van de Premier League-koploper, zo oordeelt oud-speler Steve Nicol.

"Er wordt hier en daar gesuggereerd dat Liverpool niet van plan is om Wijnaldum een nieuw contract aan te bieden", opent Nicol in gesprek met ESPN. "Dat slaat werkelijk nergens op. Wijnaldum heeft namelijk een groot aandeel in het succes van Liverpool in de afgelopen achttien maanden, in de afgelopen twee jaar zelfs. Ik moet zeggen dat ik dit echt een waanzinnige manier van denken vind."

"Als je Wijnaldum wil laten gaan, dan moet je iemand terughalen die aantoonbaar beter is. Dat zou geweldig nieuws zijn voor de supporters van Liverpool", vervolgt de voormalige verdediger, die tussen 1981 en 1994 voor Liverpool uitkwam. "Komt er daadwerkelijk een speler die beter is dan Wijnaldum, dan heel graag. Hartelijk bedankt. Maar ze moeten hem een nieuw contract geven. Je laat hem niet gratis vertrekken, want negentig procent van de clubs in de wereld zou gegarandeerd met een transfersom over de brug komen." Nicol vertrouwt er echter op dat Wijnaldum aanblijft. "Gaat hij vertrekken? Dat zie ik op korte termijn niet gebeuren."

The Athletic wist maandag te melden dat Wijnaldum wordt gevolgd door clubs uit de Serie A en LaLiga, zonder daar specifiek namen aan te verbinden. Er werd echter ook geschreven dat een zomers vertrek van de middenvelder niet voor de hand ligt, daar Liverpool erg tevreden is over de samenwerking. Wijnaldum kwam in 2016 voor 27,5 miljoen euro over van Newcastle United en heeft 16 doelpunten en 16 assists in 166 duels voor de Champions League-winnaar achter zijn naam staan.