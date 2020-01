Bekerdroom van amateurs houdt aan na reis van 9.000 kilometer

Grote clubs als Paris Saint-Germain, AS Monaco, Olympique Lyon en Olympique Marseille verzekerden zich afgelopen weekend van een plekje bij de laatste 32 deelnemers aan de Coupe de France. Zij krijgen gezelschap van een vreemde eend in de bijt, aangezien het nietige Jeunesse Sportive Saint-Pierroise ook van de partij is als het toernooi om de Franse beker later deze maand een vervolg krijgt. De van het eiland Réunion afkomstige amateurs rekenden na een trip van 9.000 kilometer af met het in de Ligue 2 actieve Chamois Niortais FC en zorgden daarmee voor een primeur.

Door Robin Bruggeman

Naast de clubs van het Franse vasteland stromen in de eerste fases van de Coupe de France ook teams uit de overzeese departementen in die zijn aangesloten bij de Franse voetbalbond. Clubs uit gebieden en eilanden als Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Mayotte, Nieuw-Caledonië, Tahiti, Saint-Pierre en Miquelon, Réunion en Sint-Maarten mogen dan even aan het bekervoetbal ruiken en vliegen er meestal snel weer uit. Het uit Guyana afkomstige ASC Le Geldar was in 1989 de eerste, en tot afgelopen weekend enige, club uit de overzeese gebieden die het tot de zestiende finales van het belangrijkste Franse bekertoernooi wist te schoppen.

Le Geldar krijgt nu navolging van Saint-Pierroise, dat afgelopen zaterdag tot ieders verrassing duidelijk te sterk was voor Niort en uiteindelijk met een 1-2 overwinning uit het Stade René Gaillard vertrok. Routinier Gérard Hubert zette zijn ploeg in eerste instantie op een 0-1 voorsprong, voordat Mamy Randrianarisoa met een ongelukkig eigen doelpunt de gelijkmaker voor zijn rekening nam. Ryan Ponti maakte een kwartier voor tijd echter de 1-2 en ontketende daarmee een waar volksfeest onder de honderd meegereisde supporters en de bevolking van Réunion, een eilandje met een kleine negenhonderdduizend inwoners in de buurt van Madagaskar.

Le bonheur des joueurs de la Saint-Pierroise après leur qualification historique pour les 16es de finale de la #CoupeDeFrance pic.twitter.com/8kNjA1ua5o — La1ere.fr (@la1ere) January 4, 2020

Saint-Pierroise werd daarmee de eerste van het eiland afkomstige club die zo ver door wist te bekeren en de twintigvoudig kampioen van Réunion hoopte in de volgende ronde op een ontmoeting met een grootmacht als Paris Saint-Germain of Olympique Marseille. Bij die laatste club zou de ploeg van trainer Jean-Pierre Bade voor een weerzien staan met Dimitri Payet, samen met Roger Milla en Jean-Pierre Papin (allebei in de nadagen van hun carrière actief op Réunion) een van de meest aansprekende namen die in het verleden de kleuren van Saint-Pierroise droeg. Payet werd op het eiland geboren en speelde tussen 1998 en 1999 een jaar voor de club, voordat hij op twaalfjarige leeftijd naar Le Havre vertrok om zijn opleiding een vervolg te geven.

De middenvelder sprak zondag ook al even de hoop uit op een reünie met zijn jeugdliefde, voordat Saint-Pierroise maandagavond tijdens de loting werd gekoppeld aan SAS Épinal, dat uitkomt in het Championnat National 2, het vierde Franse niveau. “Dat Saint-Pierroise zich heeft weten te kwalificeren is een geweldige prestatie. Het geeft me veel plezier, dit is de club van mijn jeugd. Ik hoop dat we hen mogen verwelkomen in het Stade Vélodrome, zodat iedereen ervan kan genieten”, liet Payet zondag nog optekenen nadat Marseille er strafschoppen voor nodig had om zich te ontdoen van het eveneens in de Championnat National 2 actieve Trélissac FC.

Met Épinal is er weliswaar een minder tot de verbeelding sprekende tegenstander uit de koker komen rollen, maar de kans dat Saint-Pierroise nog verder in het toernooi door kan dringen is nu wel aanzienlijk toegenomen. Aanvoerder Jean-Michel Fontaine rekende zich dinsdag, toen zijn ploeg na opnieuw een halve wereldreis weer voet zette op Réunion, echter niet rijk: “We zijn blij dat we weer terug zijn, we kunnen er nu even van genieten en gaan het succes hier vieren met de supporters. Het was daar koud, dus we zijn echt blij dat we weer terug zijn. De volgende wedstrijd zal lastiger worden, het is een sterke ploeg en ze zullen ons niet onderschatten. Nu is het zaak om hard te werken en de tegenstander goed te bestuderen, zodat we hen in eigen huis kunnen verslaan”, liet hij optekenen door France Info.

Dimitri Payet is een van de bekendste spelers uit de clubgeschiedenis van Saint-Pierroise

De wedstrijd tegen Épinal staat voor zondag 19 januari op het programma, waardoor de voetballers van Saint-Pierroise aankomende zaterdag of maandag opnieuw het vliegtuig zullen pakken om zich optimaal voor te kunnen bereiden. Een zestal spelers van de ploeg bleef al achter in Parijs en hoeft dus niet op en neer te vliegen voor de volgende wedstrijd. Net als voor het duel met Niort, dat na de blamage tegen de amateurs overigens afscheid nam van trainer Pascal Plancque, zullen ook de nodige supporters weer de lange reis maken om hun team te steunen.

Een van deze fans wordt waarschijnlijk opnieuw Florent Sinama-Pongolle, die tot een paar maanden geleden nog voor de club speelde. De enkelvoudig international van Frankrijk, in het verleden actief bij clubs als Liverpool, Atlético Madrid en Sporting Portugal en tegenwoordig werkzaam als analyticus, ondernam afgelopen zaterdag zelf een flinke reis om zijn voormalige ploeggenoten aan het werk te zien: “Het was mijn eerste vrije weekend sinds augustus en ik stond alsnog om half zeven op om vier uur in de auto te zitten”, grijnsde hij na de wedstrijd in gesprek met L’Équipe.

“Ik wilde er echt bij zijn, omdat ik er ook van overtuigd was dat dit mogelijk was. Toen ik vorig jaar terugkeerde op Réunion (waar hij werd geboren, red.) ontdekte ik deze geweldige groep vrienden, die ook nog eens een geweldig team vormen. Wat betreft de kwaliteit van de spelers, fysiek en mentaal, kan ik je vertellen dat zij niet jaloers hoeven te zijn op bepaalde profclubs. Het belangrijkste in de voetballerij is geschiedenis schrijven, iets achterlaten wat over een paar jaar nog steeds herinnerd zal worden. Dat hebben ze gedaan en ik kan zeggen dat ik oprecht blij voor hen ben. Ik kan ook zeggen dat ik er een beetje aan heb bijgedragen, omdat ik in de eerste ronde tegen Étang-Salé (9-0, red.) heb meegedaan en ik toen een hattrick heb geproduceerd”, sloot hij lachend af.