Aankoop van acht miljoen euro sluit zich voorlopig aan bij Jong Ajax

Hassane Bandé moet een eventuele doorbraak in de hoofdmacht van Ajax nog even uitstellen. Het Algemeen Dagblad meldt dinsdag namelijk dat de aanvaller aansluit bij Jong Ajax, om zo volledig fit te geraken. Bandé is dan ook niet met Ajax mee op trainingskamp in Qatar, maar is in plaats daarvan aangesloten bij Jong Ajax voor het trainingskamp in het Spaanse La Manga.

Bandé kwam anderhalf jaar geleden voor acht miljoen euro over van KV Mechelen. Al snel na zijn entree in Amsterdam ging het helemaal mis voor de 21-jarige vleugelaanvaller uit Burkina Faso. Bandé liep een kuitbeenbreek op in een oefenwedstrijd van Ajax tegen Anderlecht en moest hierdoor maandenlang revalideren. In november vorig jaar maakte hij pas zijn rentree in een oefenduel met Willem II (6-1). Bandé wist zelfs te scoren.

De jonge Ajacied liet gelijk een positief geluid horen wat betreft zijn terugkeer in de A-selectie van Ajax. "Mijn doel is nog altijd onveranderd: ik wil belangrijk worden voor Ajax 1 en doelpunten maken en assists geven", zo zei de flankspeler twee maanden geleden in gesprek met Voetbal International. Bandé, die tot dusver driemaal uitkwam voor Jong Ajax, heeft in de Johan Cruijff ArenA een doorlopende verbintenis tot medio 2023.

Het Algemeen Dagblad meldt ook dat David Neres over enkele weken weer volledig fit is, terwijl de rentree van Quincy Promes steeds dichterbij lijkt te komen, afgaande op de trainingen in Qatar. Vanwege uiteenlopende blessures zijn Daley Blind, Zakaria Labyad en Jurgen Ekkelenkamp net als Bandé niet meegenomen richting Doha door trainer Erik ten Hag.

