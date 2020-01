Deschamps mengt zich in discussie: ‘Beter als hij bij Chelsea vertrekt’

Olivier Giroud toog twee jaar geleden van Arsenal naar Chelsea in de jacht op meer speeltijd. Dit seizoen komt de Fransman echter nauwelijks in de plannen van manager Frank Lampard voor en de spits is derde keus achter Tammy Abraham en Michy Bathshuayi. Het is dan ook niet uitgesloten dat Giroud, die vooralsnog slechts zes keer in actie kwam, in januari de deur van Stamford Bridge achter zich dichttrekt, waarbij Internazionale op dit moment de meest waarschijnlijke optie lijkt.

De aanvaller zou in Milaan kunnen worden herenigd met Antonio Conte, de trainer die hem in eerste instantie naar Chelsea haalde. I Nerazzurri bieden naar verluidt bijna twaalf miljoen euro om zijn tot deze zomer doorlopende contract af te kopen. West Ham United, Aston Villa en Newcastle United zijn volgens geruchten uit Engeland eveneens geïnteresseerd, maar Giroud zou er geen trek in hebben om onderin de Premier League te gaan spelen.

Lampard heeft maandag op een persconferentie laten doorschemeren dat de kans inderdaad aanwezig is dat Giroud deze maand nog gaat vertrekken: “Mijn antwoord blijft hetzelfde als eerst en ik heb er ook met hem over gesproken. Als de voorwaarden zijn dat het iets is wat Oli zelf wil, dat het goed uitpakt voor de club, voor mezelf en voor het elftal, dan zou het kunnen gebeuren. Het kan echter alleen als er aan al die voorwaarden wordt voldaan.”

De 33-jarige routinier hoopt aankomende zomer met Frankrijk mee te kunnen doen aan het EK en bondscoach Didier Deschamps zou een vertrek van Giroud naar een club waar hij meer aan spelen toekomt eveneens toejuichen: “Ik denk inderdaad dat hij moet vertrekken. Hij weet zelf heel goed dat hij niet tevreden kan zijn met zo weinig speeltijd, dan hebben we het nog niet eens over Frankrijk, maar over hem als persoon”, vertelt hij bij Téléfoot.

“Het is aan hem om te kijken welke bestemming hij prefereert en waar hij uiteindelijk voor zal kiezen. Ik heb er tijdens de laatste interlandperiode (in november, red.) al met Olivier over gesproken. Tijdens de periode daarvoor wist hij al wat het beste voor hem zou zijn. Olivier is op dit moment niet gelukkig, vanwege de weinige speeltijd die hij krijgt. Dat is niet zijn schuld, hij lijdt vanwege de situatie. Het is nu aan hem om de knoop door te hakken.”