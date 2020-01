Liverpool maakt ‘recorddeal’ met nieuwe kledingsponsor wereldkundig

Liverpool gaat vanaf seizoen 2020/21 in zee met Nike, zo maakt de koploper van de Premier League via de officiële kanalen bekend. Het Amerikaanse sportmerk volgt New Balance op, dat the Reds sinds 2015 van kleding voorzag. De overeenkomst met Nike zou de duurste kledingsponsordeal in de Premier League zijn, zo wisten verschillende Engelse media eerder te melden.

Manchester United ontvangt op jaarbasis 75 miljoen van kledingsponsor Adidas, maar Nike zou Liverpool nog meer gaan betalen. The Reds ontvingen van New Balance op jaarbasis circa vijftig miljoen en het eveneens Amerikaanse merk spande een rechtszaak tegen de club aan om kledingsponsor te kunnen blijven. New Balance meende het recht te hebben om het aanbod van Nike te evenaren om zo ook na dit seizoen kledingsponsor te blijven, maar dit werd door de rechter verworpen.

Daardoor was de weg vrij voor Nike om een sponsorovereenkomst te sluiten met Liverpool, wat dus dinsdag wereldkundig gemaakt is. Er is niet bekendgemaakt voor hoe lang de overeenkomst is gesloten. “Ons iconische tenue is onderdeel van onze historie en identiteit. We willen Nike welkom heten tot de Liverpool-familie als onze nieuwe kledingsponsor en verwachten dat ze een ongelofelijk goede partner voor de club zullen zijn, ook om mondiaal onze fanbase te vergroten”, laat Billy Hogan namens Liverpool weten op de clubwebsite.

“We willen New Balance bedanken voor de afgelopen jaren en wensen hen het beste voor de toekomst”, stelt Hogan. Bert Hoyt geeft namens Nike aan in zijn nopjes te zijn met de overeenkomst. Het contract treedt per 1 juni 2020 in werking. “Liverpool heeft een enorm sterke identiteit. De samenwerking met Liverpool onderstreept onze leidende positie in het mondiale voetbal. Met de grote fanbase en de indrukwekkend historie, ziet de toekomst er heel rooskleurig uit. We kijken enorm uit naar de samenwerking.”