‘Transfervrij vertrek bij Dortmund nadert na tevergeefs aanbod van 7 miljoen'

De wegen van Mario Götze en Borussia Dortmund gaan aan het einde van het seizoen scheiden, zo weet BILD te melden. Die Borussen willen dolgraag verlengen met de 27-jarige aanvallende middenvelder. Götze is momenteel de grootverdiener bij Borussia Dortmund en de club zet bij contractverlenging dan ook in op salarisverlaging, maar daar neemt Götze naar verluidt geen genoegen mee.

Götze doorliep de jeugdopleiding van Borussia Dortmund en koos in 2013 voor een transfer naar Bayern München. Na drie jaar in Zuid-Duitsland te hebben gespeeld, keerde de aanvallende middenvelder terug op het oude nest. Der WM-Held von 2014, zoals hij wordt genoemd dankzij zijn winnende doelpunt in de gewonnen WK-finale van 2014, is met een jaarsalaris van tien miljoen euro momenteel grootverdiener bij Borussia Dortmund.

Die Borussen zijn bereid om Götze langer aan zich te binden, maar willen dan dat hij op jaarbasis drie miljoen minder gaat verdienen. De 63-voudig international ziet echter niets in dit voorstel en is niet van plan om genoegen te nemen met salarisverlaging, waardoor er volgens BILD definitief een punt achter de onderhandelingen is gezet. Het betekent dat Götze aan het eind van het seizoen transfervrij van club kan wisselen, daar zijn contract in de zomer van 2020 afloopt.

Götze is dit seizoen lang niet altijd basisspeler bij Borussia Dortmund, waardoor hij voorlopig tot drie doelpunten en twee assists in zestien officiële wedstrijden kwam. De aanvallende middenvelder wordt de voorbije tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Hertha BSC. De ambitieuze club uit Berlijn zou Götze naar verluidt al deze maand willen binnenhalen.