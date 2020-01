Ryan Babel haalt uit op sociale media: ‘Lieg niet in mijn naam’

Ryan Babel heeft op sociale media uitgehaald naar degenen die beweren dat hij de naam van zijn werkgever Galatasaray uit zijn ‘bio’ op Twitter heeft verwijderd. De aanvaller krijgt de afgelopen tijd veel kritiek over zich heen, net als zijn werkgever. De regerend landskampioen is bezig aan een teleurstellend seizoen en staat zevende in de Süper Lig.

“Ik heb nog nooit een van mijn vorige clubs in mijn bio gezet!”, benadrukte Babel dinsdagmorgen op Twitter. “Lieg niet in mijn naam…” Om onduidelijke redenen verwijderde de 33-jarige aanvaller de publicatie al na een half uur, maar Turkse media hadden zijn tweet middels een screenshot reeds overgenomen.

Ryan Babel'den sosyal medya hesabindaki biyografi kismindan Galatasaray'i sildigi iddialarina yanit geldi: Bio'mda hiç eski kulüplerim olmadi! Ismim hakkinda yalan söylemeyin. pic.twitter.com/YKoNEou1Du — Fanatik (@fanatikcomtr) January 7, 2020

De teller van Babel staat dit seizoen op twintig wedstrijden in alle competities. Daarin kwam de aanvaller tot vijf treffers en nul assists. De keuze van Babel voor Galatasaray lag al gevoelig in Istanbul, de stad waar hij eerder speelde voor Kasimpasa en Besiktas. Met die laatste club werd hij in 2016/17 kampioen van Turkije.

De verrichtingen van Babel worden dan ook zeer kritisch bekeken, ook omdat hij tot een van de grootverdieners behoort. Hij ontvangt een bedrag van 2,5 miljoen euro per jaar, tot de zomer van 2022. In deze periode ontvangt hij ook nog eens twee miljoen euro aan tekengeld. “Ik ben zeer vereerd dat ik voor Galatasaray mag gaan spelen”, liet Babel in de zomer weten. “Toen ik jonger was, wist ik niet veel van het Turkse voetbal, maar van Galatasaray moest je wel gehoord hebben.”

“Het is een grote club, zeker ook in Europa, met veel fans. Ik ben heel dankbaar voor deze kans.” De afgelopen twee seizoenen ging de landstitel onder trainer Fatih Terim naar Galatasaray, maar het is maar de vraag of het deze voetbaljaargang gaat lukken. De achterstand op koploper Sivasspor bedraagt precies halverwege het seizoen liefst tien punten. De club hervat de competitie over een week bij Rizespor.