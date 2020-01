Ajax wil hoge ogen gooien met ‘ThomasThrowIn’

Met het inhuren van Thomas Grönnemark hoopt Ajax opnieuw een stapje te zetten in de professionalisering en voortaan ook hoge ogen te gaan gooien met inworpen. De Telegraaf maakte maandag al melding van de aanwezigheid van de inworptrainer op het trainingskamp in Qatar en laat in de dinsdageditie nader kennis maken met de werkwijze van de 44-jarige Deen, die in het Guinness Book of Records staat met de verste inworp ooit (51,33 meter).

Het dagblad verzekert dat Ajax met het inhuren van een externe specialist voor dit specifieke onderdeel van het spel in Nederland een noviteit te pakken heeft. Grönnemark is werkzaam voor Liverpool, waar Jürgen Klopp uit de statistieken afleidde dat zijn ploeg wel erg vaak balverlies leed uit inworpen. Grönnemark, die op sociale media als ‘ThomasThrowIn’ door het leven gaat, werd benaderd en sindsdien werken de partijen met elkaar samen.

Grönnemark, sprinter en jarenlang lid van het Deense bobsleeteam, wijst trainers erop dat inworpen méér zijn dan alleen de bal uit een inworp richting eerste paal te krijgen. “Ik weet dat het de gekste baan ter wereld is”, vertelde Grønnemark eerder tegen de BBC, geciteerd door het dagblad. “Maar het is nogal optimistisch om te denken dat profvoetballers wereldklasse inwerpers kunnen zijn zonder coaching. In het algemeen ligt de standaard vrij laag.”

Grönnemark stelt dat door het trainen van de juiste techniek spelers vier tot acht meter verder kunnen inwerpen dan ze deden. De Deen besteedt ook veel aandacht aan de positie die de ontvangende spelers moeten innemen, want bij slimme inworpen moet de focus liggen op het in de ploeg houden van de bal.

De Telegraaf schrijft dat ‘perfectionist’ Erik ten Hag in wedstrijden zo weinig mogelijk aan het toeval wil overlaten en de aanwezigheid van de Deen wordt dan ook optimaal benut. Een cameraman van de analyse-afdeling gaat in Qatar in een aangerukte hoogwerker de lucht in om de oefensessie vast te kunnen leggen en er is ook een fysieke trainer aanwezig die zich speciaal richt op de voeten, inclusief pedicure tegen bijvoorbeeld ingegroeide teennagels en ander ongerief.